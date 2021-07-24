Происшествия 1 час назад

В Индии самый сильный дождь за 40 лет вызвал наводнение: погибли минимум 125 человек

Около 90 тысяч человек эвакуировали из районов, пострадавших от наводнения

Наводнение в Индии. Фото: twitter.com/airnewsalerts Наводнение в Индии. Фото: twitter.com/airnewsalerts
Наводнение в Индии. Фото: twitter.com/airnewsalerts

В индийском штате Махараштра проливные дожди привели к наводнениям и оползням.

Как следствие — десятки домов затоплены, погибли не менее 125 человек, сообщает Reuters.

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Указано, что нынешний ливень стал самым сильным за последние 40 лет. Дожди повлияли на жизни сотен тысяч людей, крупные реки находятся под угрозой выхода из берегов.

Также отмечается, что из-за оползней в одном из районов около 40 человек оказались в "ловушке". При этом местные чиновники считают, что "возможность спасти их мала, поскольку они пробыли в грязи более 36 часов".

Как сообщается, около 90 тысяч человек эвакуировали из районов, пострадавших от наводнения. Тысячи грузовиков застряли на шоссе, соединяющем Мумбаи с Бангалором, поскольку дорога в некоторых местах затоплена.

Тем временем индийские экологи предупреждают, что изменения климата и беспорядочное строительство в прибрежных регионах могут привести к новым бедствиям.

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Известно, что за последние недели суровая погода обрушилась на разные части света: в Китае и Европе произошли наводнения, а Северная Америка пострадала от экстремальной жары. Это породило новые опасения из-за изменения климата.

Напомним, в середине июля сильнейшее наводнение переживала Германия и другие страны западной Европы.

20 июля наводнение обрушилось на Китай, причиной которого стали обильные затяжные дожди и прорыв плотин на реках.

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