Происшествия 5 минут назад

В Крыму снова наводнение: эвакуируют жителей Бахчисарайского района (ФОТО, ВИДЕО)

Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова

Новое наводнение в Крыму. Фото: t.me/minstroyRK/455 Новое наводнение в Крыму. Фото: t.me/minstroyRK/455
Новое наводнение в Крыму. Фото: t.me/minstroyRK/455

В аннексированном Россией Крыму 4 июля 2021 года в результате сильных ливней произошло новое наводнение.

Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова, включая Бахчисарайский и Красногвардейский, сообщает так называемое "министерство чрезвычайных ситуаций РФ" в Крыму.

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Указано, что в населенном пункте Куйбышево Бахчисарайского района прошла волна воды, вызывавшая подтопление более 50 жилых домов. При этом местных жителей эвакуируют.

В свою очередь в селе Соколиное произошел сход селевого потока. По предварительной информации, пострадал один частный дом.

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Тем временем очевидцы в соцсетях сообщают, что в Бельбекской долине из берегов вышла река Бельбек и затопило село Голубинко. Также подтопление угрожает самому Бахчисараю. Ряд дорог в районе перекрыты.

Подтопления отмечаются и в Ялте.

Один из пользователей опубликовал видео затопленного подземного перехода в городе.

Потоки воды добрались и до Судака.

"В грязи будет все!" — возмущается один из пользователей.

Ранее в оккупированном Крыму объявили штормовое предупреждение и опасном гидрометеорологическом явлении на реках полуострова. По сообщениям местных "властей", в нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровня воды на 2-3 метра с ее выходом на пойму в низких местах.

Напомним, в июне на Крым обрушились ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений.

В результате стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были выселены.

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