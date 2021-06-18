В Ялте объявили чрезвычайное положение: въезд в город закрыт, нет воды и электричества

В Ялте, которую затопило из-за проливных дождей, отключена подача воды.

Об этом со ссылкой на заявление мэра города Янину Павленко сообщает ТАСС.

Указано, что в Ялте будут сформированы графики подачи воды населению. При этом Павленко призвала жителей сделать запасы воды в квартирах.

В свою очередь в так называемом "министерстве ЖКХ" оккупированного Россией Крыма пояснили, что решение о прекращении водоснабжения принято из-за посторонних примесей в воде.

Также мэр сообщила, что в центре Ялты и в 10-м микрорайоне временно отключат электроэнергию. Она попросила отнестись жителей города к неудобствам с пониманием и спокойствием.

Кроме того, въезд в Ялту временно закрыт, в городе объявлено чрезвычайное положение, сообщила Павленко в видеообращении.

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"Неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава Богу, нет жертв. Я прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу… Мы не знаем, что будет в ближайшие часы, и можем только надеяться на лучшее", — отметила она.

Известно, что в Крыму уже вторые сутки идут проливные дожди. Ранее затопило Керчь, где выпала почти двухмесячная норма осадков.

На полуострове объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что после оценки ущерба, причиненного наводнением, планирует обратиться в федеральный центр за финансовой помощью.

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Ранее сообщалось, что на территории оккупированного Крыма полностью истощены два водохранилища, а еще одно на грани высыхания.

Из-за дефицита воды Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

Кроме этого, из-за острого дефицита пресной воды в Крыму хотят построить тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища, одного из немногих, в котором еще сохранились умеренные запасы воды.

В свою очередь представитель президента Украины предложил достроить дамбу на Крымском канале, чтобы исключить возможность поставок воды в Крым до его деоккупации.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Россия довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.