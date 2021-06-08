Политика 1 час назад

Арестович назвал условия подачи воды в Крым

Украинские власти могут поменять воду в Крым на полное выполнение Минских соглашений и возвращение оккупированных территорий на своих условиях

Алексей Арестович. Фото: Facebook Алексей Арестович. Фото: Facebook
Алексей Арестович. Фото: Facebook

Руководство Украины может изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в оккупированный Крым при "очень серьезных уступках" со стороны России.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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По его словам, теоретически Украина может пойти на такой шаг.

"Она (позиция. — Delo.ua) может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?" — отметил Арестович.

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Ранее сообщалось, что на территории оккупированного Крыма полностью истощены два водохранилища, а еще одно на грани высыхания. Из-за дефицита воды Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

Кроме этого, из-за острого дефицита пресной воды в Крыму хотят построить тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища, одного из немногих, в котором еще сохранились умеренные запасы воды.

В свою очередь представитель президента Украины предложил достроить дамбу на Крымском канале, чтобы исключить возможность поставок воды в Крым до его деоккупации.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Россия довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

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