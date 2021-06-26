Ялту снова затопило: на город обрушился ливень, река вышла из берегов (ФОТО, ВИДЕО)

Оккупированную Ялту 26 июня, спустя неделю после наводнения, залил очередной сильный ливень с грозой и молнией, в результате которого река вновь вышла из берегов.

Подконтрольные России "власти" разворачивают в городе оперативный штаб, заявила "глава администрации" Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, в городе собирают штаб для того, чтобы усилить сейчас те тонкие места, где еще возможны подтопления, связанные с усилившимися сейчас ливнями.

Она утверждает, что подконтрольные Кремлю власти Ялты "держат ситуацию под контролем", работая без выходных.

Павленко добавила, что справиться со стихией горожанам помогают тысячи военнослужащих.

Тем временем улицы Ялты превратились в бурный поток, а дома вновь оказались подтопленными водой.

По данным российского гидрометцентра, за полтора часа в городе выпало 19 мм осадков.

Там также заверили, что дождь не будет затяжным и "потопа не будет".

Между тем, очевидцы в соцсетях сообщают о пробках на дорогах и бурных реках, смывающих все на своем пути.

В одном из районов города ливнем "смыло экскаватор".

Машина сделала съезд из насыпи, но когда пошел дождь, насыпь стало размывать, в результате чего она опрокинулась, сообщают горожане в сообществе "Доска позора Ялты".

Напомним, 18 июня 2021 года в оккупированной Ялте после продолжительных ливней вышла из берегов река Водопадная. Потоки воды хлынули по улицам, свергая на своем пути автомобили и затапливая здания.

Стихийное бедствие унесло жизнь одного мужчины, 19 человек пострадали, еще одна женщина пропала без вести.

19 июня в регионе сошли селевые потоки, в результате чего Ялта и близлежащие населенные пункты остались без воды, газа и света.