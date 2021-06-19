"Надеемся, новых разрушительных ударов стихии в Крыму больше не будет", — Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на наводнение в Крыму. Он призвал граждан не злорадствовать над горем других, ведь в последние недели пострадали и другие территории юга, востока и центра Украины.

"Несомненно, масштабное наводнение в Крыму — это трагедия. Это жертвы, разрушения, потери. И несомненно, нам трудно видеть столь печальные последствия этой чрезвычайной ситуации в Крыму. Ущерб очень большой. На мой взгляд, уже много было сказано о причинах этого, в том числе и об отсутствии в Крыму с 2014 года необходимой работы по очистке речных русел, поддержки дамб. Но в любом случае, сегодня все это не так важно, как пострадавшие и потерявшие свое имущество люди", — рассказал советник.

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Подоляк выразил максимальное сочувствие крымчанам.

"Надеемся, что погода в ближайшие дни успокоится. И хотя бы новых разрушительных ударов стихии по Крыму больше не будет. Это важно. Для нас в том числе. Потому что Крым это Крым. Кстати, от масштабных наводнений из-за обильных дождей в последние недели пострадали и другие территории юга, востока и центра Украины.

И везде это убытки, разрушения и личные трагедии. Поэтому призываем всех наших граждан проявлять максимальную осторожность при любых проявлениях природной стихии, а также не превращать эти трагедии в повод для циничных или злорадствуют шуток или комментариев",— добавил Михаил Подоляк. .

Напомним, в оккупированном Россией крымском городе Ялта из-за многочасового дождя из берегов 18 июня вышла река Водопадная, образовав наводнение.

В результате стихийного бедствия один человек погиб, 18 — получили травмы, а еще одна женщина пропала без вести, сообщила так называемая глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко в Facebook.

Указано, что сильные ливни в Ялте подтопили 101 дом, из 43 уже откачали воду.

Также спасатели уже эвакуировали 608 человек, среди которых 50 детей. Пункты временного размещения взяли 90 жителей, из них 36 еще остаются там.

По состоянию на утро 19 июня были обесточены 7211 абонентов, от газоснабжения отключили 235 абонентов. Водоотведение проводят в обычном режиме.