Происшествия 1 час назад

Потоп в Ялте: 18 человек пострадали, один погиб и еще один пропал без вести (ФОТО)

В Крыму ущерб от наводнения в Ялте назвали катастрофическим

Последствия наводнения в Ялте. Фото: facebook.com/pavlenkojp Последствия наводнения в Ялте. Фото: facebook.com/pavlenkojp
Последствия наводнения в Ялте. Фото: facebook.com/pavlenkojp

В оккупированном Россией крымском городе Ялта из-за многочасового дождя из берегов 18 июня вышла река Водопадная, образовав наводнение.

В результате стихийного бедствия один человек погиб, 18 — получили травмы, а еще одна женщина пропала без вести, сообщила так называемая глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко в Facebook.

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По ее словам, среди пострадавших людей двое попали в больницу, еще один прооперирован. Сейчас спасатели ищут пропавшую без вести женщину.

Указано, что сильные ливни в Ялте подтопили 101 дом, из 43 уже откачали воду.

Также спасатели уже эвакуировали 608 человек, среди которых 50 детей. Пункты временного размещения взяли 90 жителей, из них 36 еще остаются там.

По состоянию на утро 19 июня были обесточены 7211 абонентов, от газоснабжения отключили 235 абонентов. Водоотведение проводят в обычном режиме.

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Как отмечается, сейчас река постепенно возвращается в свое русло, а поток уже значительно уменьшился.

На месте происшествия работает тяжелая техника. В городе начали принимать заявки на утраченное имущество в зоне подтопления.

В свою очередь так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим.

"Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит", — доложил он.

Сейчас в Ялте также запрещено купаться, а 46 пляжей города нуждаются в очистке.

Кроме того, в Ялте до полуночи отложили возобновление подачи питьевой воды, поскольку она стала мутной. Ее отключили 18 июня.

Напомним, 17 июня из-за сильных дождей затопило улицы, частные и многоэтажные дома города Керчь. Городская больница осталась без света. Десятки людей эвакуировали.

На инспекцию в город также приехал "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Он проплыл по улицам города на лодке.

Вскоре спасатели объявили в оккупированном Крыму штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали, что сильные осадки прекратятся на полуострове до середины 18 июня.

Впоследствии потоп перешел и в Ялту. Дороги и подземные переходы — затоплены, людей просят оставаться дома. В городе ввели чрезвычайную ситуацию.

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