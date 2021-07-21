Наводнение в Китае: 12 человек погибли в затопленном метро Чжэнчжоу (ФОТО, ВИДЕО)

Значительные территории 100-миллионной провинции Хэнань в центральном Китае к 21 июля оказались под водой вследствие обильных осадков, передает Reuters.
Больше всего от стихии пострадала столица региона Чжэнчжоу. В частности, там 12 человек погибли в результате затопления линии метро, при этом более 500 человек были эвакуированы в безопасное место.
В соцсетях распространились видео, как пассажиры оказались по горло в воде в вагонах метрополитена. Другие пассажиры снимали видео, как вода поднимается в туннелях за окнами вагона.
Кроме того, известно о гибели четырех жителей соседнего города Гунъи, который также расположен на реке Хуанхэ и где тоже произошло обрушение многих домов и зданий.
Отмечается, что с вечера субботы до позднего вечера вторника в Чжэнчжоу выпало 617 мм осадков — почти столько же, сколько составляет среднегодовой показатель в городе — 640,8 мм. По словам местных метеорологов, такое количество осадков, выпавших в мегаполисе за три дня, бывает "раз в тысячу лет".
Из-за паводков было остановлено движение многих поездов, следующих через Хэнань, многие автомагистрали также были закрыты, а авиарейсы задержаны или отменены. Вода в десятках водохранилищ также превысила опасный уровень.
Местные власти также заявили, что из-за дождя в плотине около соседнего мегаполиса Лоян к западу от Чжэнчжоу образовалась 20-метровая брешь и что плотина может обрушиться в любой момент.
Транспортная система Чжэнчжоу оказалась парализованной, школы и больницы отключены из-за затопления, причем некоторые дети остаются в своих детских садах со вторника.
Власти мегаполиса заявили, что эвакуировали из-за наводнения 200 тысяч человек, передает "РИА Новости" со ссылкой на газету "Бэйцзин жибао". Отмечается, что от стихии пострадали 36 тысяч человек. Более 20 тысяч человек привлекли к поисково-спасательным работам, оказанию помощи населению, организации эвакуации и борьбе с затоплениями.
Напомним, что накануне в провинции Хэнань из-за наводнения взорвался металлургический завод около города Дэнфэн.
Отметим также, что из-за мощного ливня в Киеве 19 июля также затопило некоторые улицы и даже станции метро "Берестейская" и "Академгородок".