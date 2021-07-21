Наводнение в Китае: 12 человек погибли в затопленном метро Чжэнчжоу (ФОТО, ВИДЕО)

Значительные территории 100-миллионной провинции Хэнань в центральном Китае к 21 июля оказались под водой вследствие обильных осадков, передает Reuters.

Больше всего от стихии пострадала столица региона Чжэнчжоу. В частности, там 12 человек погибли в результате затопления линии метро, при этом более 500 человек были эвакуированы в безопасное место.

В соцсетях распространились видео, как пассажиры оказались по горло в воде в вагонах метрополитена. Другие пассажиры снимали видео, как вода поднимается в туннелях за окнами вагона.

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Кроме того, известно о гибели четырех жителей соседнего города Гунъи, который также расположен на реке Хуанхэ и где тоже произошло обрушение многих домов и зданий.

Отмечается, что с вечера субботы до позднего вечера вторника в Чжэнчжоу выпало 617 мм осадков — почти столько же, сколько составляет среднегодовой показатель в городе — 640,8 мм. По словам местных метеорологов, такое количество осадков, выпавших в мегаполисе за три дня, бывает "раз в тысячу лет".

Из-за паводков было остановлено движение многих поездов, следующих через Хэнань, многие автомагистрали также были закрыты, а авиарейсы задержаны или отменены. Вода в десятках водохранилищ также превысила опасный уровень.

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Местные власти также заявили, что из-за дождя в плотине около соседнего мегаполиса Лоян к западу от Чжэнчжоу образовалась 20-метровая брешь и что плотина может обрушиться в любой момент.

Транспортная система Чжэнчжоу оказалась парализованной, школы и больницы отключены из-за затопления, причем некоторые дети остаются в своих детских садах со вторника.

Власти мегаполиса заявили, что эвакуировали из-за наводнения 200 тысяч человек, передает "РИА Новости" со ссылкой на газету "Бэйцзин жибао". Отмечается, что от стихии пострадали 36 тысяч человек. Более 20 тысяч человек привлекли к поисково-спасательным работам, оказанию помощи населению, организации эвакуации и борьбе с затоплениями.

Напомним, что накануне в провинции Хэнань из-за наводнения взорвался металлургический завод около города Дэнфэн.

Отметим также, что из-за мощного ливня в Киеве 19 июля также затопило некоторые улицы и даже станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

Passengers trapped inside flooded subway cars in Zhengzhou, China, have been rescued. #GLOBALink pic.twitter.com/Gh8ODypHag — China Xinhua News (@XHNews) July 21, 2021

Rescue operation is still underway in the city of Gongyi, as four deaths were reported in rain-triggered disasters https://t.co/YtOhyU5b1i pic.twitter.com/cJTzhBslVp — China Xinhua News (@XHNews) July 21, 2021

Chinese authorities on Wednesday raised the emergency response for flood control to the second-highest level, as heavy rains continued to lash the central China province of Henan. #GLOBALink pic.twitter.com/mJkmVBfnzs — China Xinhua News (@XHNews) July 21, 2021

Rescue goes in flood-ravaged Longtou village in central China's Henan. https://t.co/HYEKVBX8VA pic.twitter.com/oc7JFTaS6q — China Xinhua News (@XHNews) July 21, 2021

Central China's Henan Province has initiated its highest level emergency response to floods, as rain-triggered disasters have caused 12 deaths there. #GLOBALink pic.twitter.com/s2plDsavtS — China Xinhua News (@XHNews) July 21, 2021

A total of 12 people have been killed in the torrential rains in the downtown area of Zhengzhou, the provincial capital of central China's Henan Province, the local government said. #GLOBALink pic.twitter.com/xsiUwK3YWQ — China Xinhua News (@XHNews) July 21, 2021

Pouring rain hit the subway station of #Zhengzhou, capital of the province, and left the passengers stuck in the carriage. Luckily, all the passengers have been evacuated now. #floods pic.twitter.com/NDtlUo3swJ — Rita Bai (@RitaBai) July 20, 2021

C China’s Henan Province was hit by extremely heavy rain. On Tue afternoon, rainfall in the capital city Zhengzhou reached 201.9 mm in one hour, hitting a record for the past 60 years. Waters also flooded subway stations. pic.twitter.com/qSzcOUdne5 — Global Times (@globaltimesnews) July 20, 2021

Together we can win the battle against the floods. Chanting to synchronize their movements, dozens of trapped residents in Central China's Henan Province struggled through the floods arm in arm, hand in hand on Tuesday. pic.twitter.com/YmXviqYeVw — Global Times (@globaltimesnews) July 21, 2021

3-day rain equals average yearly precipitation! From 8 pm Sat to 8 pm Tue, precipitation in Zhengzhou, C. China's #Henan, had reached 617.1mm with hourly and daily precipitation breaking 60-year records, while the average yearly precipitation is 640.8mm. https://t.co/NB2vA9Eqn0 pic.twitter.com/jnxnKbSoXC — Global Times (@globaltimesnews) July 20, 2021

The chief of local meteorological bureau in Gongyi, #Henan, hit by extremely heavy #rainfall, was washed away by floods on Tue, but luckily, he was later rescued by local residents. Local weather services could not be updated for over 10 hours. https://t.co/f4xJoi9RVr pic.twitter.com/IkwTE7Duxk — Global Times (@globaltimesnews) July 20, 2021

A passerby in Zhengzhou, Central China’s #Henan Province, saved the lives of a mother and her two kids after dragging them out of a mud pit caused by the unprecedented heavy #rainfall in the city. (Video via Weibo) pic.twitter.com/TcwTqG1NlO — Global Times (@globaltimesnews) July 20, 2021

A heart-wrenching moment. A video records #Henan flood gushing away two people, probably to be father and son. The province is forecasted to be battered with another heavy rainfall on Wednesday. pic.twitter.com/JfvlkBohDm — Global Times (@globaltimesnews) July 21, 2021

People queued up and shouted slogans as they tried to rescue a trapped person in a shopping mall in Zhengzhou, Central China’s Henan Province. The province has been receiving continuous torrential rain which has caused 12 deaths. pic.twitter.com/VIa89x94uk — Global Times (@globaltimesnews) July 21, 2021

Central #China's Henan Province is experiencing floods after being hit by record heavy rains since last Saturday. 5 national meteorological stations broke the historical precipitation record for 3 consecutive days. pic.twitter.com/SggSUoewad — Rita Bai (@RitaBai) July 20, 2021

A footage taken from the inside of the largest hospital in #Henan. The electricity hasn't been restored yet. #zhengzhouflood pic.twitter.com/1g5ohnLgAM — Rita Bai (@RitaBai) July 21, 2021

Floodwater receded on Wednesday noon in Erqi district of southwestern #Zhengzhou after the area was inundated for about 18 hours since Tuesday afternoon due to heavy downpours. Electricity hasn't been restored yet. #chinaflood pic.twitter.com/vR6RKexwCY — Rita Bai (@RitaBai) July 21, 2021

A resident was almost washed away, but ppl around risked their lives to save him/her😭😭#Zhengzhou #China pic.twitter.com/M3QyrvjVgl — Rita Bai (@RitaBai) July 21, 2021

A video released by Xinhua News Agency @XHNews pic.twitter.com/xegRxG8Z7F — Rita Bai (@RitaBai) July 20, 2021

Local ppl are trying their best to help each other in this terrible disaster😭 pic.twitter.com/tHmiiWSj7W — Rita Bai (@RitaBai) July 20, 2021

Firefighters are trying to rescue ppl trapped in the water. This video clip will give you an idea how terrible the flood is in #Zhengzhou pic.twitter.com/UuvCy3XLP9 — Rita Bai (@RitaBai) July 20, 2021

It's particularly worrying that some local hospitals seem to be without electricity due to the flood. #China pic.twitter.com/4Y7RT57QUw — Rita Bai (@RitaBai) July 20, 2021

A working team was dispatched to central #China's #Henan Province by the Office of State Flood Control and Drought Relief Headquarters to help assist rescue work. Emergency response for meteorological disasters has been raised to level Ⅲ. #ChinaFloods pic.twitter.com/csmSL5OEAM — Rita Bai (@RitaBai) July 20, 2021

How terrible is the rainfall in #China? In the past few days, #Germany encountered the largest rainstorm recorded in 75 years. Cologne has 154 mm of rainfall in 24 hours (note: it is 24 hours!), while the rainfall in Zhengzhou today is 200 mm in 1 hour! Disaster-level #floods! pic.twitter.com/KSxcxy2vT7 — Rita Bai (@RitaBai) July 20, 2021