Происшествия 1 час назад

От наводнений в Европе погибли уже почти 200 человек

Также спасатели до сих пор разыскивают более 300 человек, которые считаются пропавшими без вести

Последствия наводнения в Германии. Фото: Getty Images Последствия наводнения в Германии. Фото: Getty Images
Последствия наводнения в Германии. Фото: Getty Images

В результате наводнений в Европе погибли уже почти 200 человек, более 700 получили травмы разной степени тяжести.

Также спасатели до сих пор разыскивают десятки человек — все они считаются пропавшими без вести, сообщает NBC News.

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Как отмечается, беспрерывные дожди в Западной Европе привели к тому, что Германия столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием за последние десятилетия.

Официальные лица страны подтвердили гибель, по меньшей мере, 117 человек в Рейнланд-Пфальц, еще 46 человек погибли в соседнем штате Северный Рейн-Вестфалия, два человека погибли в южном штате Бавария. Также 31 человек погиб в Бельгии.

В результате общее число подтвержденных погибших составило 196 человек и еще 749 получили ранения по состоянию на утро 19 июля.

Спасатели до чих пор разыскивают выживших. По данным издания, в настоящее время разыскивается 170 человек, которые были объявлены пропавшими без вести в земле Рейнланд-Пфальц.

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В соседнем Северном Рейне-Вестфалии полиция Кельна заявила, что все еще разыскивает, по меньшей мере, 150 человек.

Напомним, количество погибших в Европе из-за наводнений растет с каждым днем. 18 июля сообщалось о 183 жертвах.

Ранее сообщалось, что более 80 человек погибли в разных районах на западе Германии в результате наводнений, вызванных затяжными ливнями.

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