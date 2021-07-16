Из-за наводнений в Германии погибло уже более 80 человек (ВИДЕО)

Более 80 человек в различных районах на западе Германии погибли в результате наводнений, вызванных затяжными ливнями, передает DW.

В частности, в одной только федеральной земле Рейнланд-Пфальц, по данным полиции, жертвами стихии стали не менее 50 человек. В соседней земле Северный Рейн-Вестфалия власти сообщили о 31 погибшем.

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В свою очередь данные о людях, считающихся пропавшими без вести, сильно разнятся. 15 июля в течение дня сообщалось о десятках пропавших без вести жителей обеих земель.

Однако поздно вечером власти района Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц заявили, что пропавшими без вести числятся 1300 человек. Представитель администрации округа пояснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.

Жуткие кадры из Германии. Сильнейшие ливни обрушились на запад страны, затоплены целые населенные пункты. Количество жертв продолжает расти, десятки человек пропали без вести pic.twitter.com/35DGHUX1WS — DW на русском (@dw_russian) July 15, 2021

После вызванных циклоном "Бернд" мощных ливней, обрушившихся на Германию, наводнения произошли во многих городах по берегам Рейна и его притоков. В районе Арвайле обрушились шесть домов, еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения.

В районе объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов из-за наводнения остались отрезанными от внешнего мира. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

Ливневые дожди и наводнения повредили плотины, размыли дороги и стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих частях Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна-Вестфалии и Саара. В населенных пунктах, расположенных в нагорье Айфель, 15 июля были закрыты все школы.

WATCH: Helicopter crews fly out dozens of people stuck in flood zones in west Germany. Some 1300 people are still missing. pic.twitter.com/alPMZHzjEX — DW News (@dwnews) July 15, 2021

Многие участки железной дороги на территории Северного Рейна-Вестфалии оказались под водой и остаются непригодными для движения поездов.

В Рейнланд-Пфальце 16 июля в память о погибших приспущены государственные флаги. Глава земельного правительства Малу Драйер сообщила, что местные власти для оказания первой помощи в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры выделят 50 млн евро. Однако ущерб, нанесенный стихией, по ее словам, беспрецедентен, и регион будет благодарен, если федеральные власти окажут ему помощь.

Кроме Германии циклон "Бернд" также прошелся по соседним странам — Нидерландам, Бельгии и Люксембургу, где также вызвал наводнения. Двумя днями ранее еще один циклон обрушился на Швейцарию, где от ураганного ветра и мощного ливня особенно сильно пострадал кантон Цюрих с одноименным административным центром.

Жуткие кадры из Германии. Сильнейшие ливни обрушились на запад страны, затоплены целые населенные пункты. Количество жертв продолжает расти, десятки человек пропали без вести pic.twitter.com/35DGHUX1WS — DW на русском (@dw_russian) July 15, 2021