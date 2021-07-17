Наводнения в Германии: количество погибших возросло до 133 человек (ФОТО)

В Германии в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений погибли, по последним данным, 133 человека.

Об этом сообщает Bild.

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В частности, власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили гибель 43 людей, а на территории земли Рейнланд-Пфальц погибли 90 человек.

При этом одним из наиболее пострадавших регионов остается город Эрфтштадт вблизи Кельна, где ситуация резко ухудшилась 16 июля.

Представительница местной власти Фрэнк Рок заявила, что вода пришла очень быстро, машины оказались под водой в течение 10 минут. Официальный представитель района сказала, что непонятно, все ли водители вовремя смогли покинуть свои транспортные средства.

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В свою очередь в районе Хайнсберг прорвало дамбу на реке Рур. По информации правительства Кельнского округа, спасатели начали эвакуацию района Офховен в Вассерберге.

Указано, что степень ущерба, причиненного прорывом дамбы, пока не известна. Рур берет свое начало в Эйфеле и впадает в реку Маас близ Рурмонда в Нидерландах.

Как отмечалось, Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнений.

Ранее сообщалось, что более 80 человек погибли в разных районах на западе Германии в результате наводнений, вызванных затяжными ливнями.