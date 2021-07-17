  • Главная
  • Политика и экономика
1 час назад

Наводнения в Германии: количество погибших возросло до 133 человек (ФОТО)

Одним из наиболее пострадавших регионов остается город Эрфтштадт вблизи Кельна

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Германии в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений погибли, по последним данным, 133 человека.

Об этом сообщает Bild.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили гибель 43 людей, а на территории земли Рейнланд-Пфальц погибли 90 человек.

При этом одним из наиболее пострадавших регионов остается город Эрфтштадт вблизи Кельна, где ситуация резко ухудшилась 16 июля.

Представительница местной власти Фрэнк Рок заявила, что вода пришла очень быстро, машины оказались под водой в течение 10 минут. Официальный представитель района сказала, что непонятно, все ли водители вовремя смогли  покинуть свои транспортные средства.

Читайте также:
В Крыму ликвидация последствий наводнения обойдется оккупационным властям в 10 млрд рублей

В свою очередь в районе Хайнсберг прорвало дамбу на реке Рур. По информации правительства Кельнского округа, спасатели начали эвакуацию района Офховен в Вассерберге.

Указано, что степень ущерба, причиненного прорывом дамбы, пока не известна. Рур берет свое начало в Эйфеле и впадает в реку Маас близ Рурмонда в Нидерландах.

Как отмечалось, Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнений.

Ранее сообщалось, что более 80 человек погибли в разных районах на западе Германии в результате наводнений, вызванных затяжными ливнями.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Массовые беспорядки в ЮАР: люди грабят магазины, в давке погибли более 70 человек (ВИДЕО)
Массовые беспорядки в ЮАР: люди грабят магазины, в давке погибли более 70 человек (ВИДЕО)
"Прощание" Зеленского и Меркель: почему эти переговоры важнее, чем могли показаться
"Прощание" Зеленского и Меркель: почему эти переговоры важнее, чем могли показаться
Германия предоставит Украине 1,5 млн доз вакцины против коронавируса
Германия предоставит Украине 1,5 млн доз вакцины против коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укрзализныця" удвоит вместимость экспресса Киев — аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

  3. Кубракова просят повысить тариф металлургам на дополнительные 2 млрд грн — СМИ

  4. Может ли украинец стать инвестором Google? Как начать зарабатывать на ценных бумагах

  5. Одежда для жары: "Всі. Свої" впервые проведет маркет "Летний фэшн"

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...