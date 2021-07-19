Киев накрыл мощный ураган, затопив метро и подземные переходы (ВИДЕО)

Киев в понедельник, 19 июля, днем накрыл ураган с мощным ливнем и градом. В результате непогоды затопило некоторые станции метро и подземные переходы, нарушена работа наземного транспорта.

Как сообщает Киевгорадминистрация, за 30 минут в столице выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму. К ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке коммунальной корпорации "Киевавтодор" — всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. В работе задействована специальная техника — гидромониторы, илососы, мотопомпы.

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Движение ряда маршрутов наземного общественного транспорта было задержано из-за погодных условий. На место направили ответственные городские службы, было введено оперативное положение №4 — курсирование транспорта без соблюдения расписания движения.

Кроме того, как сообщают в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен", станции метро "Берестейская" и "Академгородок" закрылись на вход и выход по техническим причинам — из-за попадания воды в кассовые залы станций.

Работу последней удалось относительно быстро восстановить, а вот "Берестейскую" закрыли гермозатворами, чтобы вода не лилась на пути.

Власти также заверяют, что техника гидротехнических служб коммунальных предприятий, подчиненных "Киевавтодору", выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня, а накануне прогнозируемых дождей в каждом районе усиленно очищались стоки.

Отмечается, что техника заблаговременно дежурила на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская", на развязке возле станции метро "Левобережная", на улице Брожки, у тоннеля на улице Елены Телиги.

"Однако чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров. За 30 минут выпало 18 мм осадков. Пять мощных насосов в туннеле на улице Телиги не справились со стихией", — констатировали киевские власти.

Работы по ликвидации подтоплений ведутся, в частности, на проспекте Палладина, улице Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на улице Телиги, на улице Кирилловской, Автозаводской, проспекте Победы.

Напомним, что в ночь на 19 июля из-за сложных погодных условий в семи областях Украины без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.