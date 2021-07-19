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50 минут назад

В Украине из-за непогоды обесточены 170 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Из-за сложных погодных условий в семи областях Украины без электроэнергии остались 170 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, по данным ведомства, по состоянию на 7:00 19 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП (линий электропередач. — Delo.ua) обесточены 170 населенных пунктов в семи областях.

В частности, без электроэнергии остались 92 населенных пункта во Львовской области, в Волынской — 33, Тернопольской — 17, Черниговской — 11, Закарпатской — 10, Киевской — 4 и Черновицкой — 3.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Укргидрометцентра, 19 июля в Украине ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Карпатах значительные дожди; в западных, днем и в северных регионах, а также Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях будут грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в июне в Украине из-за непогоды были обесточены почти 400 населенных пунктов в восьми областях.

Как сообщалось ранее, 25 июня Львов накрыла сильная буря, из-за которой в городе затопило несколько улиц, повалило деревья и порвало электросети.

Перед этим, вечером 20 июня, в 17 населенных пунктах Черновицкого района в результате ливней оказались подтоплены около 70 жилых домов и 150 дворов.

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