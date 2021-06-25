Во Львове из-за сильной бури затопило улицы и повалило деревья (ФОТО, ВИДЕО)

25 июня Львов накрыла сильная буря из-за которой в городе затопило несколько улиц, повалило деревья и порвало электросети. Об этом сообщает Львовский городской совет.

"Во Львове непогода. Учитывая погодные условия в мэрии заседает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. По состоянию на сейчас(17.30 — Delo.ua) идет сбор информации по районам по убытков, причиненных непогодой. По оперативной информации, в результате стихии упало более 20 деревьев, а также ветвей. Все коммунальные службы будут задействованы для устранения последствий", — сказано в сообщении.

Согласно ему, коммунальные службы уже приступают к работам. Поваленные деревья будут забирать с проезжей части.

Фото: сайт Львовского городского совета.

По информации ЛКП "Львовэлектротранс", в связи с тем, что выключен ток, электротранспорт не ходит. Прогнозируют, что подача тока восстановят только после полного прекращения непогоды. Также нужно будет очистить трамвайные пути и контактную сеть от поваленных деревьев.

Фото: сайт Львовского городского совета.

При этом мэр Львова Андрей Садовый, на своей странице в социальной сети Facebook написал, что в городе начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий бури.

Фото: сайт Львовского городского совета.

В свою очередь издание Zaxid.net сообщает, что в Международном аэропорту Львов им. Данила Галицкого было задержано минимум 5 рейсов из-за стихийного бедствия. При этом концерты, которые были запланированы во Львове на пятницу не были отменены.

Фото: сайт Львовского городского совета.

Напомним, 300 человек пострадало из-за мощного урагана, который прошел на востоке Чехии на границе со Словакией и Австрией.