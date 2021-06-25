Происшествия 10 минут назад

300 человек пострадало из-за урагана в Чехии

Более 120 тысяч домов остались без электричества. С травмами в больницы увезли более 200 человек

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

300 человек пострадало из-за мощного урагана, который прошел на востоке Чехии на границе со Словакией и Австрией. Об этом сообщает BBC.

Ветер, скорость которого достигала 267-322 км / ч, сравнял с землей часть города Годонин и части прилегающих сел — Лужицы, Груши, Моравская Нова Весь и Микулчице.

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Директор больницы города Годонин в интервью чешскому телевидению сообщил об одном погибшем. С различными травмами в больницу привезли около 200 человек.

Журналисты со ссылкой на данные МВД и Минздрава Чехии называют общую цифру примерно в 300 раненых.

Чешское телевидение со ссылкой на представителей чрезвычайных служб сообщает об огромных потерях от торнадо.

Наиболее пострадавшие районы выглядели как после боевых действий. Это видно на видео, опубликованных очевидцами в соцсетях.

В селе Грушки разрушено почти половина домов, пишет газета Lidove Noviny со ссылкой на местного чиновника.

С домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На здании падал град размером до 10 сантиметров.

На скоростной магистрали Прага — Братислава недалеко от пострадавших населенных пунктов за поваленных деревьев и опоры линий электропередач образовался транспортный затор более 50 км в обоих направлениях.

Всего более 120 тыс. домов в Чехии остались без электричества.

На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии.

Власти предлагают пострадавшим первичную компенсацию в размере около 2,7 тысячи долларов. Продолжается сбор помощи пострадавшим.

Напомним, В оккупированном Россией крымском городе Ялта из-за многочасового дождя из берегов 18 июня вышла река Водопадная, образовав наводнение.

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