300 человек пострадало из-за урагана в Чехии

300 человек пострадало из-за мощного урагана, который прошел на востоке Чехии на границе со Словакией и Австрией. Об этом сообщает BBC.
Ветер, скорость которого достигала 267-322 км / ч, сравнял с землей часть города Годонин и части прилегающих сел — Лужицы, Груши, Моравская Нова Весь и Микулчице.
Директор больницы города Годонин в интервью чешскому телевидению сообщил об одном погибшем. С различными травмами в больницу привезли около 200 человек.
Журналисты со ссылкой на данные МВД и Минздрава Чехии называют общую цифру примерно в 300 раненых.
Чешское телевидение со ссылкой на представителей чрезвычайных служб сообщает об огромных потерях от торнадо.
Наиболее пострадавшие районы выглядели как после боевых действий. Это видно на видео, опубликованных очевидцами в соцсетях.
BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG— BNO News (@BNONews) June 24, 2021
В селе Грушки разрушено почти половина домов, пишет газета Lidove Noviny со ссылкой на местного чиновника.
С домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На здании падал град размером до 10 сантиметров.
На скоростной магистрали Прага — Братислава недалеко от пострадавших населенных пунктов за поваленных деревьев и опоры линий электропередач образовался транспортный затор более 50 км в обоих направлениях.
Всего более 120 тыс. домов в Чехии остались без электричества.
На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии.
Власти предлагают пострадавшим первичную компенсацию в размере около 2,7 тысячи долларов. Продолжается сбор помощи пострадавшим.
Напомним, В оккупированном Россией крымском городе Ялта из-за многочасового дождя из берегов 18 июня вышла река Водопадная, образовав наводнение.