На Буковине из-за ливней затопило около 70 жилых домов (ФОТО)

Вечером 20 июня в 17 населенных пунктах Черновицкого района в результате ливней оказались подтоплены около 70 жилых домов и 150 дворов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, от дождевых потоков пострадала также инфраструктура района. В частности, в 29 населенных пунктах частично повреждены мосты и дороги.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

"По состоянию на 23:30. спасателями были проведены работы по ликвидации последствий непогоды. В частности, осуществлялись работы по откачке воды и прокопкы дренажей для отвода воды на затопленных участках. Кроме этого, спасатели провели обследование подтопленных участков населенных пунктов для установления масштабов нанесенного ущерба", — сообщили в облуправлении ГСЧС.

Всего к работам от ГСЧС было привлечено 11 единиц техники, 7 мотопомп и 35 человек личного состава.

Напомним, 18 июня в оккупированном Россией крымском городе Ялта из-за многочасового дождя из берегов вышла река Водопадная, образовав наводнение.

В результате стихийного бедствия один человек погиб, 18 — получили травмы, а еще одна женщина пропала без вести.

В связи со стихийным бедствием, въезд в Ялту временно закрыт, в городе объявлено чрезвычайное положение.