  • Главная
  • Политика и экономика
60 минут назад

На Буковине из-за ливней затопило около 70 жилых домов (ФОТО)

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет

Фото: ГУ ГСЧС в Черновицкой области Фото: ГУ ГСЧС в Черновицкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Черновицкой области

Вечером 20 июня в 17 населенных пунктах Черновицкого района в результате ливней оказались подтоплены около 70 жилых домов и 150 дворов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, от дождевых потоков пострадала также инфраструктура района. В частности, в 29 населенных пунктах частично повреждены мосты и дороги.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

"По состоянию на 23:30. спасателями были проведены работы по ликвидации последствий непогоды. В частности, осуществлялись работы по откачке воды и прокопкы дренажей для отвода воды на затопленных участках. Кроме этого, спасатели провели обследование подтопленных участков населенных пунктов для установления масштабов нанесенного ущерба", — сообщили в облуправлении ГСЧС.

Всего к работам от ГСЧС было привлечено 11 единиц техники, 7 мотопомп и 35 человек личного состава.

Читайте также:
В трех областях Украины из-за непогоды обесточены 43 населенных пункта (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, 18 июня в оккупированном Россией крымском городе Ялта из-за многочасового дождя из берегов вышла река Водопадная, образовав наводнение.

В результате стихийного бедствия один человек погиб, 18 — получили травмы, а еще одна женщина пропала без вести.

В связи со стихийным бедствием, въезд в Ялту временно закрыт, в городе объявлено чрезвычайное положение.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Надеемся, новых разрушительных ударов стихии в Крыму больше не будет", — Михаил Подоляк
"Надеемся, новых разрушительных ударов стихии в Крыму больше не будет", — Михаил Подоляк
Потоп в Ялте: 18 человек пострадали, один погиб и еще один пропал без вести (ФОТО)
Потоп в Ялте: 18 человек пострадали, один погиб и еще один пропал без вести (ФОТО)
Клубника в Украине продолжает дешеветь, но качество ее из-за дождей не самое лучшее
Клубника в Украине продолжает дешеветь, но качество ее из-за дождей не самое лучшее
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Азовском побережье в песке застряли 20 автомобилей (ФОТО)

  3. В Украине уровень суточной заболеваемости коронавирусом упал почти в два раза

  4. На локациях ВДНГ все лето будут появляться работы молодых украинских художников (ФОТО)

  5. В Харьковской области ликвидировали конвертцентр на 100 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...