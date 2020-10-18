В трех областях Украины из-за непогоды обесточены 43 населенных пункта (ФОТО, ВИДЕО)

17 — 18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в трех областях.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Черниговской без электроснабжения остались 30 населенных пунктов, в Донецкой — 10 и Кировоградской — 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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По информации ГСЧС, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей, вследствие неблагоприятных погодных условий повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 домохозяйств.

В лечебные учреждения города Кропивницкий обратилось три человека, из которых двое с незначительными травмами госпитализированы.

Кроме этого, в Кропивницком повреждены кровли более 100 жилых домов, повалены около 50 деревьев и подтоплено 4 домохозяйства. Отключено 7 газо-распределительных и 22 трансформаторные подстанции.

Сотрудники спасательной службы были привлечены для распила поваленных деревьев и обустройства поврежденных крыш полиэтиленовой пленкой. Работы по откачке воды завершены. Подразделениями ГСЧС установлен пункт обогрева.

В селе Ивановка Новоукраинского района повреждена крыша спортзала СОШ площадью 600 квадратных метров.

В Николаевской области в селах Воеводское, Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района в результате порывов ветра частично повреждены кровли около 40 зданий жилого сектора, 3 школ и детского сада. Повалено около 60 деревьев. Жертв и пострадавших нет.

Информация об уничтожении, повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

На территории Киевской области в результате интенсивных осадков произошло подтопление семи дворов (город Белая Церковь — 2, село Хотел Киево-Святошинского района — 2, в городах Бровары, Ирпень, а также в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района — по одному). Работы по откачке воды завершены.

Напомним, 17 октября в Киеве после сильного ливня затопило ряд улиц. Из-за большого количества осадков на проезжей части остановилось движение трамваев. Также было затруднено движение автомобильного транспорта.