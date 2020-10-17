Киев снова затопило после обильного дождя (ФОТО, ВИДЕО)

17 октября в Киеве после сильного ливня затопило ряд улиц. Из-за большого количества осадков на проезжей части остановилось движение трамваев, а автомобили передвигались с трудом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

В Патрульной полиции отмечают, что движение электротранспорта остановилось на улице Кириловской. Подтопления наблюдались на улицах Сирецкой, Кириловской, Копыливской, Приорской, Изюмской, Новопироговской, Уманской, Искровской, Филиппа Козицкого и Автозаводской.

По состоянию на 13:17, сотрудники КП ШЭУ откачали воду с подтопленных территорий, а движение автотранспорта восстановлено.

Ранее сообщалось, что 13 — 14 июня по улицам города Рени Одесской области и окружающих его сел во время ливней пронеслись мощные потоки воды.

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Напомним, 27 июня прошлого года в Киеве из-за сильного дождя и шквального ветра образовались многочисленные пробки.

Кроме этого, ураганный ветер повалил на дорогах деревья, рекламные щиты и забор около метростроя на улице Межевой.

в ночь на 19 августа сильный ливень парализовал дороги в центре Киева рядом с Дворцом Спорта и ТЦ "Гулливер".