На Западной Украине обесточены 11 населенных пунктов — ГСЧС

По состоянию на утро 28 июня, из-за осложнения погодных условий обесточены 11 населенных пунктов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях: Закарпатская — 9 и Ивано-Франковская — 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Кроме этого, в 95 населенных пунктах (было 349) Ивано-Франковской (55), Черновицкой (20), Львовской (13), Тернопольской (7) областей подтоплено 1 тысяча 364 дома (было 14 тысяч 428):

Ивано-Франковская — 1 тысяча 38, Черновицкая — 218, Тернопольская — 108;

два объекта социальной и бытовой сферы (было 18);

затоплены 1 тысяча 588 подвалов (было 7 тысяч 223): Ивано-Франковская — 1 тысяча 180, Черновицкая — 336, Тернопольская — 51, Львовская — 21;

затоплено 2 тысячи 795 приусадебных участков (было 22 тысячи 182): Ивано-Франковская — 1 тысяча 619, Черновицкая — 907, Тернопольская — 263, Львовская — 6;

разрушено 150,5 км автодорог (было 278,2): Ивано-Франковская — 149, Черновицкая — 1,4, Львовская — 0,08;

разрушены 83 моста (было 95) в Ивано-Франковской (81), Львовской (1 ) и Черновицкой (1);

зафиксировано повреждений на 582 км автодорог (было 653) и 216 мостов (было 265): Ивано-Франковская — 541 км дорог и 202 мостов, Львовская — 0,2 км автодорог, Черновицкая — 40,8 км автодорог и 14 мостов.

Спасатели в течение суток эвакуировало 62 человек (с начала работ — 1 656), откачали 47 тысяч 569 кубометров воды (с начала работ — 150 тысяч 340 кубометров), доставили для населения 450 кг продуктов питания (с начала работ — 7 858 кг) и 8 700 л питьевой воды (с начала работ — 24 065 л).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 тысяча 47 человек и 595 единиц техники, из них от ГСЧС 216 человек личного состава и 339 единиц техники (из них 2 вертолета).

Напомним, 23-25 июня на западе Украины из-за сильных и затяжных ливней произошло наводнение.

Стихия накрыла Черновицкую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и Закарпатскую области.

В результате паводка подтопленными оказались 230 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. "Большая вода" повредила 429 км автодорог, 130 мостов и "отрезала" более 30 населенных пунктов.

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 754 млн грн для помощи жителям пострадавших от паводков регионов Западной Украины.