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В мире 40 минут назад

ЕС поможет Украине ликвидировать последствия паводков на западе страны — Кулеба

Евросоюз активировал Механизм гражданской защиты в ответ на срочный запрос Украины

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Европейский союз поможет Украине с ликвидацией последствий наводнений в западных областях.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Кратко и по делу в Telegram

"Евросоюз активировал Механизм гражданской защиты в ответ на наш срочный запрос. Это позволит странам ЕС помочь ГСЧС в преодолении последствий наводнений, согласно списка потребностей. Спасибо ЕС, Янезу Ленарчичу (европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями — Delo.ua ) и шведским друзьям за мгновенную реакцию и поддержку", — написал Кулеба.

Напомним, 23-25 июня на западе Украины из-за сильных и затяжных ливней произошло наводнение.

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Стихия накрыла Черновицкую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и Закарпатскую области.

В результате паводка подтопленными оказались 230 населенных пунктов в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. "Большая вода" повредила 429 км автодорог, 130 мостов и "отрезала" более 30 населенных пунктов.

Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 754 млн грн для помощи жителям пострадавших от паводков регионов Западной Украины.

Эти деньги будут направлены на проведение первоочередных мер по ликвидации последствий стихии.

 

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