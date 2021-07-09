Энергетика 8 минут назад

Киевские жилмассивы Теремки и Жуляны три часа провели без света из-за аварии

Специалисты выясняют причины аварийной ситуации

Фото: ДТЭК Фото: ДТЭК
Фото: ДТЭК

78 многоквартирных домов и около 600 частных домов в юго-западной части Киева оказались обесточены в результате аварии. Об этом сообщает "ДТЭК Киевские электросети".

"Мы ликвидируем аварию на энергооборудовании, питающем микрорайон Жуляны. Сегодня в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции "Теремки". Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации", — сообщили в компании.

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По состоянию на 13:00 электроснабжение восстановлено в 24 многоэтажках и в 100 частных домах, а к 14:00 энергопоставщик резервно запитал и все остальные обесточенные дома.

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"ДТЭК — ответственная компания. Наша задача — обеспечить надежное и качественное электроснабжение наших клиентов", — заверили в компании.

Напомним, что в июне в Одессе сгорела из-за короткого замыкания трансформаторная подстанция компании "ДТЭК Одесские электросети".

В феврале были аварийно остановлены энергоблоки сразу на двух теплоэлектростанциях группы ДТЭК — Ладыжинской и Добротворской.

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