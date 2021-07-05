На Сочи обрушился ураган, реки вышли из берегов и затопили город (ВИДЕО)

На черноморское побережье России 4 июля обрушился сильный шторм с ливнем, градом и шквалистым ветром, в результате чего в некоторых местах город оказался подтоплен. Наибольшее воздействие стихия оказала на город Сочи, в результате усиления ветра наблюдались падения деревьев, а также, по данным местного управления МЧС РФ, частично была повреждена кровля многоквартирного дома.

Как передает "Интерфакс-Юг", власти черноморского города призвали жителей подготовить документы и вещи первой необходимости для возможной эвакуации.

Сообщается, что в парке Адлера сильный ветер раскрутил аттракцион "Колесо обозрения", а в частных домах сорвал крыши. На пляжах курорта ветер на несколько метров разметал шезлонги и зонты, сломал бунгало.

Пользователи соцсетей публикуют видео, свидетельствующие, что многие дороги в Адлерском и Хостинском районах превратились в реки, на других трассах образовались заторы. На одном из видео поток воды смывает припаркованную легковую машину и уносит ее по улице, множество роликов показывают дворы, залитые водой.

Как отмечает администрация Сочи, 5 июля в результате обильных осадков в Адлерском районе Сочи наблюдались подтопления низменных участков дороги, в Хостинском районе зафиксировано подтопление технических помещений в подвале и на первом этаже городской больницы №3. При этом власти заверяют, что пациентам и персоналу больницы ничто не угрожает, а вода идет на спад.

В целом отмечается критический подъем уровня рек Хорота, Кудепста, Хоста и Мацеста. Включены сирено-речевые установки, производится звуковое оповещение населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.

"Из-за продолжающихся обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах в настоящее время наблюдаются локальные подтопления в Кудепсте на улице Искры и в переулке Тихом, в Хосте на улице Самшитовой, а также на федеральной автодороге А-147 в районе "Фара". В районе ТЦ "Александрия" дежурная смена ЮРПСО спасла человека, упавшего в реку Сочи", — сообщили власти.

По данным, обнародованным ими накануне, в городе было повалено ветром 34 дерева. Они были оперативно распилены и вывезены городскими и коммунальными службами.

На улице Фрунзе в Адлерском районе при падении дерева погиб один человек, пострадали двое. Один был доставлен в больницу, второй от госпитализации отказался.

Шквалистый ветер, гроза и ливни стали причиной локальных нарушений энергоснабжения, затронувших населенные пункты Лоо, Кудепста, Нижняя Шиловка, Хлебороб, Красная Воля, Верхнениколаевское и Ермоловка.

В городе работает оперативный штаб по ликвидации последствий и готовности всех сил и средств к прогнозируемой непогоде на ближайшие сутки. По информации горадминистрации, в течение суток 5 июля на территории города Сочи ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Также до конца суток 5 июля 2021 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.