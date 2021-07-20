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В Китае взорвался металлургический завод, затопленный рекой из-за дождей (ВИДЕО)

О пострадавших из-за взрыва в центральнокитайской провинции Хэнань не сообщается

В Китае взорвался металлургический завод, затопленный рекой из-за дождей (ВИДЕО) В Китае взорвался металлургический завод, затопленный рекой из-за дождей (ВИДЕО)

Мощный взрыв произошел утром 20 июля на металлургическом заводе около города Дэнфэн (провинция Хэнань, Китай). Как передает Global Times, по заверениям местных властей, сообщений о жертвах пока не поступало.

Инцидент произошел рано утром на заводе по производству алюминиевых сплавов в поселке Гаочэн после того, как паводковая вода из соседней реки Инхэ попала в резервуар с раскаленным сплавом.

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Накануне в этом районе прошли сильные ливни, и уровень воды в реке резко вырос, превысив предупредительную черту около 4:00 утра. Отмечается, что в итоге наводнение привело к обрушению стены завода и его затоплению. Издание цитирует местную жительницу, сообщившую, что слышавшую взрыв в 6:06 утра.

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Dengfeng Power Group Aluminum Alloy Company, управляющая заводом, отключила электроснабжение предприятия и эвакуировала его персонал. Согласно имеющейся информации, ранее она показала нормальные результаты по всем инспекциям по охране окружающей среды.

На место прибыли спасатели и представители властей Дэнфэна, чтобы помочь с эвакуацией жителей вокруг завода. О жертвах или пропавших без вести не сообщалось. Власти также начали расследование и устранение последствий паводка.

Напомним, что в июне более десятка человек погибли в результате взрыва на рынке в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй.

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