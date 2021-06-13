ЧП в Китае: на рынке прогремел мощный взрыв, погибли более десятка человек (ФОТО)

Сегодня, 13 июня, около 06:30 по местному времени в микрорайоне Яньху города Шиянь провинции Хубэй в жилом комплексе произошел мощный взрыв.

Как передает издание South China Morning Post, в результате взрыва погибли, по меньшей мере, 12 человек. Еще 37 граждан достали из-под завалов в критическом состоянии, а сотни получили ранения.

В медицинские учреждения госпитализированы около 150 пострадавших.

Кроме этого, взрывная волна снесла 40 киосков на рынке.

По информации агентства "Синьхуа", в настоящее время ведется поисково-спасательная операция и выясняется причина аварии.

Напомним, 25 мая 2019 года в результате утечки углекислого газа на грузовом судне в порту Лунъянь, город Вейхай, в восточной провинции Китая Шаньдун, погибли 10 человек.

Еще 19 пострадали и были госпитализированы в местную больницу.

Ранее сообщалось, что 21 марта 2019 года на заводе по производству пестицидов в городе Яньчен (Китай) произошел мощный взрыв. По данным Agence France Presse, во время взрыва произошло землетрясение, силой в 2,2 балла в городе Ляньюньган, недалеко от эпицентра взрыва в Яньчэн.