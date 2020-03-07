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В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 70 человек (ВИДЕО)

Отель использовали как здание для карантина от коронавируса

В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 70 человек (ВИДЕО) В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 70 человек (ВИДЕО)
Последствия обрушения гостиницы в Китае. Фото: twitter.com/GregWSong

В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась гостиница, которую использовали как здание для карантина.

Около 70 человек находятся под завалами обрушившегося здания, сообщает информационный портал Sina.

Указано, что примерно в 19:30 по местному времени в городе Цюаньчжоу обрушилось 6-этажное здание гостиницы. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе.

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На данный момент спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов, из-под которых уже извлечены 28 человек.

Как отмечается, пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Причины обрушения выясняются, идет следствие.

Известно, что гостиница использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом.

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Ранее в городе Дрогобыч Львовской области произошел взрыв газа в четырехэтажном многоквартирном доме, что привело к обрушению целого подъезда.

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