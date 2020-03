В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 70 человек (ВИДЕО)

В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилась гостиница, которую использовали как здание для карантина.

Около 70 человек находятся под завалами обрушившегося здания, сообщает информационный портал Sina.

Указано, что примерно в 19:30 по местному времени в городе Цюаньчжоу обрушилось 6-этажное здание гостиницы. На первом этаже рухнувшего строения находятся магазины и кафе.

На данный момент спасатели и полиция ведут работы по ликвидации образовавшихся завалов, из-под которых уже извлечены 28 человек.

#Breaking: A hotel building collapsed in Quanzhou, East China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued: reports pic.twitter.com/hV2B3fC7Pm