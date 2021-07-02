На черноморском побережье Румынии произошел мощный пожар на НПЗ, есть погибший (ВИДЕО)

Взрыв с мощным пожаром произошел около 12:00 2 июля на румынском нефтеперерабатывающем заводе Petromidia (Нэводарь, уезд Констанца).

Как передает Replica Oline, пожар возник на установке гидроочистки бензина и дизельного топлива в результате возгорания газового компрессора.

Сообщается, что всех сотрудников эвакуировали, а технологические процессы на заводе были безопасно остановлены.

Известно об одном погибшем. Также пострадало пять человек, их госпитализировали. Отмечается, что один из них получил ожоги дыхательных путей и около 45% на поверхности тела и был госпитализирован с помощью вертолета, его отправили в Бухарест. Еще один человек госпитализирован с ожогами лица, другой получил ожоги ноги, еще один — травму поясницы, а еще один — легкие ожоги.

К 13:14 пожар локализовали, а к 15:00 ликвидировали. К ликвидации последствий привлекали более 110 спасателей и 16 пожарных машин.

Представители Petromidia заявили, что инцидент вряд ли мог быть вызван человеческим фактором и что капитальные ремонты на предприятии проводились своевременно, последний раз — весной 2020 года.

Отметим, что этот НПЗ мощностью производства 4,8 млн тонн/год является крупнейшим в Румынии и одним из крупнейших в Европе. Завод запущен в 1975 году и принадлежит компании Rompetrol, которая в свою очередь принадлежит казахстанскому "КазМунайГазу".

Напомним также, что в Харькове в мае произошел пожар на заводе "Коммунар", а в начале апреля большой взрыв с пожаром на маслозаводе: тогда погиб работник предприятия. В апреле также случился взрыв на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.