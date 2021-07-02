Происшествия 1 час назад

На черноморском побережье Румынии произошел мощный пожар на НПЗ, есть погибший (ВИДЕО)

Кроме того, известно о пяти госпитализированных, из которых один получил тяжелые ожоги

Фото: Скриншот видео Фото: Скриншот видео
Фото: Скриншот видео

Взрыв с мощным пожаром произошел около 12:00 2 июля на румынском нефтеперерабатывающем заводе Petromidia (Нэводарь, уезд Констанца).

Как передает Replica Oline, пожар возник на установке гидроочистки бензина и дизельного топлива в результате возгорания газового компрессора.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Сообщается, что всех сотрудников эвакуировали, а технологические процессы на заводе были безопасно остановлены.

Известно об одном погибшем. Также пострадало пять человек, их госпитализировали. Отмечается, что один из них получил ожоги дыхательных путей и около 45% на поверхности тела и был госпитализирован с помощью вертолета, его отправили в Бухарест. Еще один человек госпитализирован с ожогами лица, другой получил ожоги ноги, еще один — травму поясницы, а еще один — легкие ожоги.

Читайте также:
В Иране горел химзавод, есть пострадавшие (ВИДЕО)

К 13:14 пожар локализовали, а к 15:00 ликвидировали. К ликвидации последствий привлекали более 110 спасателей и 16 пожарных машин.

Представители Petromidia заявили, что инцидент вряд ли мог быть вызван человеческим фактором и что капитальные ремонты на предприятии проводились своевременно, последний раз — весной 2020 года.

Отметим, что этот НПЗ мощностью производства 4,8 млн тонн/год является крупнейшим в Румынии и одним из крупнейших в Европе. Завод запущен в 1975 году и принадлежит компании Rompetrol, которая в свою очередь принадлежит казахстанскому "КазМунайГазу".

Напомним также, что в Харькове в мае произошел пожар на заводе "Коммунар", а в начале апреля большой взрыв с пожаром на маслозаводе: тогда погиб работник предприятия. В апреле также случился взрыв на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Скрыть убийство: в Нацполиции назвали причину взрыва в пятиэтажном доме в Белогородке
Скрыть убийство: в Нацполиции назвали причину взрыва в пятиэтажном доме в Белогородке
Под Шри-Ланкой загорелось судно, в огне погиб украинский моряк (ФОТО)
Под Шри-Ланкой загорелось судно, в огне погиб украинский моряк (ФОТО)
В Харькове автобус сгорел дотла прямо на маршруте (ФОТО, ВИДЕО)
В Харькове автобус сгорел дотла прямо на маршруте (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Цена на газ в Украине подскочила до рекордного значения

  3. "Предписания НАПК контролируются лицами, желающими курировать финансы Нафтогаза" — эксперт

  4. Из-за многочисленных судебных преследований владельцы БХФЗ продают свою долю акций — СМИ

  5. В Минздраве назвали сроки поступления Pfizer в центры массовой вакцинации

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...