Происшествия 20 минут назад

В Иране горел химзавод, есть пострадавшие (ВИДЕО)

Химический завод расположен в окрестностях Кума, одного из известных религиозных центров Ирана

Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

В Иране на химическом заводе "Моваледан" произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека.

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Как сообщает The Associated Press, к настоящему времени причина возгорания пока неизвестна.

По информации издания, сотрудники спасательной службы предотвратили попадание огня в баки со спиртом, однако несколько взрывов все же произошло.

Кроме этого, в СМИ сообщают о возгорании двух пожарных автомобилей.

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Химический завод расположен в окрестностях Кума, одного из известных религиозных центров Ирана.

Напомним, 8 января 2020 года, вскоре после взлета из Тегеранского аэропорта Имама Хомейни потерпел крушение украинский авиалайнер Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажаПозднее выяснилось, что в авиакатастрофе погибли 11 граждан Украины — два пассажира и 9 членов экипажа.

Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет "Международных авиалиний Украины", потерпевший крушение под Тегераном, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух".

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