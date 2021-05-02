В Иране горел химзавод, есть пострадавшие (ВИДЕО)

В Иране на химическом заводе "Моваледан" произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали по меньшей мере два человека.

Как сообщает The Associated Press, к настоящему времени причина возгорания пока неизвестна.

По информации издания, сотрудники спасательной службы предотвратили попадание огня в баки со спиртом, однако несколько взрывов все же произошло.

Кроме этого, в СМИ сообщают о возгорании двух пожарных автомобилей.

Химический завод расположен в окрестностях Кума, одного из известных религиозных центров Ирана.

Напомним, 8 января 2020 года, вскоре после взлета из Тегеранского аэропорта Имама Хомейни потерпел крушение украинский авиалайнер Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа. Позднее выяснилось, что в авиакатастрофе погибли 11 граждан Украины — два пассажира и 9 членов экипажа.

Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет "Международных авиалиний Украины", потерпевший крушение под Тегераном, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух".