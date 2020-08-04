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В мире 40 минут назад

Взрывы в Бейруте: 10 человек погибли, многие остаются под завалами

Среди пострадавших — жена и сын премьер-министра Ливана Хасана Диаба, которые получили легкие ранения

Фото: скриншот видео YouTube/AFP News Agency Фото: скриншот видео YouTube/AFP News Agency
Фото: скриншот видео YouTube/AFP News Agency

В результате взрывов, которые произошли сегодня, 4 августа, в столице Ливана Бейруте пострадали сотни человек, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ливанский Красный Крест.

В то же время, как отмечает Reuters, погибли по меньшей мере десять человек.

Кратко и по делу в Telegram

В настоящее время причина взрыва пока неизвестна. По одним данным, взрыв мог произойти на судне, загруженном пиротехникой. Согласно другой информации, взорваться мог состав с пиротехникой.

Силы безопасности оцепили район возле порта, туда есть доступ только для медиков и пожарных.

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В свою очередь, в Telegram-канале "Восточный синдром" сообщают, что среди пострадавших — жена и сын премьер-министра Ливана Хасана Диаба, которые получили легкие ранения. Низар Назариан, генсек партии "Аль-Катаиб аль-Лубнания" скончался от ран.

"Израиль полностью отрицает причастность к бейрутским взрывам, отрицает и "Хезболла" (военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана — Delo.ua). Версия о взлетевшей на воздух пиротехнике идет на троечку. А вот оружейный склад в порту вполне, так как год назад "Хезболла" уже пыталась создать оружейный завод в районе бейрутского аэропорта. Если выяснится, что "партия Аллаха" как-то причастна к этой трагедии это повод для Гражданской войны, не меньше. Back to 1975", — говорится в сообщении "Восточного синдрома".

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Красный Крест отправил 30 бригад для помощи людям, также объявлен сбор крови для раненых, передает агентство dpa. По данным СМИ, многие люди были завалены обломками.

Напомним, сегодня, 4 августа, ближе к вечеру в столице Ливана городе Бейруте произошла серия взрывов в порту. 

В эпицентре взрывов поднялся столб дыма, а взрывная волна пронеслась по нескольким районам столицы, выбив окна и двери в зданиях. 

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