Япония отменила запрет на экспорт курятины и яиц из Украины

2 августа Япония сняла запрет на экспорт мяса птицы и яиц из Украины, которая вводился в декабре прошлого года в связи с распространением в Украине патогенного птичьего гриппа.

Как сообщает пресс-центр Госпотребслужбы, такое решение приняло Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии после переговоров с дипломатами МИД Украины и представителями ведомства.

По информации Госпотребслужбы, Украина детально проинформировала японских партнеров о мерах по борьбе с очагами заболевания гриппом птицы.

"Такие решения о закрытии обычно принимаются быстро, а на то, чтобы убедить партнеров открыть рынок заново, нужны длительные усилия", — отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая в свою очередь заявила, что ведомство совместно с МИД провели очень большую работу по снятию ограничений и возобновлению экспорта украинской продукции птицеводства.

"Ранее ограничения были отменены Иорданией, Сингапуром, Кыргызстаном и другими странами", — напомнила Магалецкая.

В Госпотребслужбе добавили, что Украина восстановила статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы, согласно Кодексу здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро.

Напомним, в январе 2020 года Евросоюз временно приостановил экспорт мяса птицы, мясной продукции и термически необработанных продуктов из птицы из Украины. Ввоз украинской курятины также запретила Беларусь.

Перед этим на промышленном предприятии "Хутор" (Винницкая область) была зарегистрирована гибель птицы. Лабораторные исследования установили диагноз "грипп птицы" типа А, субтипа H5.

Через месяц аналогичный запрет на экспорт мяса птицы и яиц ввела Молдова.

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