Иордания разрешила ввоз птицы из Украины

Иордания отменила ограничения на ввоз из Украины продуктов птицеводства. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

По информации ведомства, ранее Украина восстановила статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро.

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Как заявила председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая, птичий грипп является настоящей проблемой для стран Европы в последние годы.

"Не обошла она и Украину. Причина — перелетная птица. Последний случай заболевания у нас был в феврале этого года. И на сегодняшний день Украина соответствует международным требованиям как страна, свободная от заражения вирусами гриппа у домашней птицы", — рассказала Магалецкая.

Ограничения, которые ранее установила Иордания и которые были сняты с 16 июня, касались ввоза живой птицы, замороженного и охлажденного мяса птицы и яиц из Украины в связи со вспышками птичьего гриппа.

Ранее сообщалось, что Европейский союз 17 марта признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы, что позволит поставлять в ЕС безопасно продукцию птицеводства из неинфицированных зон.

Напомним, в 2020 году Украина экспортировала в ЕС 108,7 тысячи тонн курятины, что на 18,8% меньше, чем в предыдущем году. В то же время Украина импортировала из ЕС 145,9 тысячи тонн мяса птицы (на 18,2% меньше, чем в 2019 году). И по экспорту, и по импорту этой продукции Украина для ЕС осталась по итогам года на третьем месте.

Отметим, что в феврале очаг птичьего гриппа нашли в поселке Клавдиево-Тарасово под Киевом, а в январе — в Гостомеле, на границе с Киевом.