Потребрынки 30 минут назад

Иордания разрешила ввоз птицы из Украины

Ограничения касались ввоза живой птицы, замороженного и охлажденного мяса птицы и яиц из Украины из-за вспышек птичьего гриппа

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Иордания отменила ограничения на ввоз из Украины продуктов птицеводства. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

По информации ведомства, ранее Украина восстановила статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как заявила председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая, птичий грипп является настоящей проблемой для стран Европы в последние годы.

"Не обошла она и Украину. Причина — перелетная птица. Последний случай заболевания у нас был в феврале этого года. И на сегодняшний день Украина соответствует международным требованиям как страна, свободная от заражения вирусами гриппа у домашней птицы", — рассказала Магалецкая.

Читайте также:
2021 год станет тяжелым для птицеводства — эксперты

Ограничения, которые ранее установила Иордания и которые были сняты с 16 июня, касались ввоза живой птицы, замороженного и охлажденного мяса птицы и яиц из Украины в связи со вспышками птичьего гриппа.

Ранее сообщалось, что Европейский союз 17 марта признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы, что позволит поставлять в ЕС безопасно продукцию птицеводства из неинфицированных зон.

Напомним, в 2020 году Украина экспортировала в ЕС 108,7 тысячи тонн курятины, что на 18,8% меньше, чем в предыдущем году. В то же время Украина импортировала из ЕС 145,9 тысячи тонн мяса птицы (на 18,2% меньше, чем в 2019 году). И по экспорту, и по импорту этой продукции Украина для ЕС осталась по итогам года на третьем месте.

Отметим, что в феврале очаг птичьего гриппа нашли в поселке Клавдиево-Тарасово под Киевом, а в январе — в Гостомеле, на границе с Киевом.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Разумков перечит Зеленскому: "Отделение ОРДЛО от Украины выносить на референдум не будут"
Разумков перечит Зеленскому: "Отделение ОРДЛО от Украины выносить на референдум не будут"
Glovo начал круглосуточную доставку заказов в пяти городах Украины
Glovo начал круглосуточную доставку заказов в пяти городах Украины
В Bolt заявили, что запустят услугу проката электросамокатов в крупных городах Украины
В Bolt заявили, что запустят услугу проката электросамокатов в крупных городах Украины
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Зеленский рассказал, как передал информацию по "вагнеровцам" Лукашенко

  4. Самолет авиакомпании SkyUp "Киев-Батуми" сломался в воздухе: "Мы очень перенервничали"

  5. Microsoft показала Windows 11. Теперь все стало еще больше похоже на iOS от Apple

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...