За перемещением морских грузов таможня будет следить через блокчейн-платформу

Новая таможня присоединилась в тестовом режиме к блокчейн-платформе TradeLens.

Как сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ), за перемещением морских грузов можно будет следить онлайн.

Таким образом, по информации ведомства, центральный аппарат ГТСУ получил доступ в кабинет, который позволяет отслеживать онлайн логистику контейнеров, а также видеть их сопроводительные документы еще до прибытия товаров в Украину.

Благодаря данным TradeLense Таможня уже отправила на тщательную проверку контейнер — превышение веса на 700 кг.

TradeLense — совместный проект датского транспортного конгломерата Maersk и американской IT-корпорации IBM. Это своего рода блокчейн-платформа, которой пользуются более 150 участников для организации контейнерной логистики и отслеживания грузов.

В экосистему TradeLens входят более 100 морских портов и портовых операторов, 20+ морских перевозчиков и интермодальных операторов (перевозчиков, транспортирующих товар несколькими видами транспорта), 10+ таможен других стран и одна из ведущих международных банковских групп.

Украине присоединение к TradeLens даст следующие преимущества:

– возможность отслеживать онлайн логистику каждого контейнера в режиме реального времени. Все участники экосистемы будут иметь доступ к информации и могут свободно им обмениваться.

– рисков для контейнерных перевозок станет меньше: таможня сможет анализировать информацию о транспортировке — товара с момента появления соответствующего заказа. Это повысит прозрачность, эффективность и защищенность контейнерной логистики.

– грузы с низким уровнем риска смогут проходить таможенный контроль в портах быстрее. Зато блокчейн-платформа "сигнализировать" о грузах, требующих тщательной проверки.

– таможенное оформление морских грузов станет прозрачным.

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Сейчас, во время тестирования блокчейн-платформы таможня получила доступ к современным технологическим решениям в сфере контейнерной логистики.

Это дает возможность всем сторонам цепочки морских грузовых перевозок отслеживать онлайн логистику каждого контейнера. Доступ к информации в каждой стороне разный: кто-то видит все этапы транспортировки товара и изменения в нем, а кто-то — лишь некоторые из них. Широкий доступ имеют отправитель, получатель и таможни (как в стране отправления, так и в стране назначения).

Кроме этого, таможня может отправить контейнер на тщательную проверку, опираясь на данные TradeLense.

На данный момент работу блокчейн-платформы тестирует главный офис Новой таможни, но вскоре доступ к ней получат таможни, которые имеют выход к портам. Работа в тестовом режиме продлится около года.

Напомним, по состоянию на 15 марта, Государственной таможенной службой в государственный бюджет перечислено 62,8 млрд грн.