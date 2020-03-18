В таможне рассказали, сколько собрали денег для госбюджета за 2,5 месяца

По состоянию на воскресенье, 15 марта, Государственной таможенной службой в государственный бюджет перечислено 62,8 млрд грн.

Об этом говорится в ответе пресс-службы ГТС на запрос корреспондента Delo.ua.

Кроме того, в таможне рассказали о товарообороте за первые три месяца работы новой службы. Так, в декабре 2019 года экспорт составил 14,7 млн тонн (стоимостью $4,1 млрд), в январе 2020-го — 15,1 млн тонн ($4,15 млрд), а в феврале — 12,68 млн тонн ($3,95 млрд).

Импорт, в свою очередь, в декабре составил 9 млн тонн ($6,17 млрд). В январе он упал до 5,58 млн тонн ($4,11 млрд), но в феврале вырос до 5,6 млн тонн ($4,56 млрд).

Напомним, что 18 марта исполняется 100 дней со дня начала работы новой Государственной таможенной службы. Кабинет министров Алексея Гончарука 4 декабря 2019 года постановил — с 8 декабря полномочия старой Государственной таможенной службы, в составе которой было 26 подразделений, переходят к новой службе.

При этом осенью Кабмин сократил количество таможен с 26 до 16. Это, как говорят у Нефьодова, был переходной этап, чтобы таможня стала единым юридическим лицом — 11 февраля 2020-го президент подписал соответствующий закон. Теперь, рассказали в пресс-службе ГТС корреспонденту Delo.ua, у них есть примерно полгода на бюрократию и внедрение изменений.