Укрепление гривни и падение импорта: на таможне объяснили, почему не наполняют бюджет

Сокращение поступлений в государственный бюджет от таможни на 270 млн долларов связано с падением налогооблагаемого импорта на 210 млн долларов и ревальвацией национальной валюты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Таможня взимает налоги с импорта товаров. Это называется налогооблагаемым импортом. Проще говоря, таможня берет процент от стоимости товара, ввозимого в Украину. Впрочем, не весь товар подлежит налогообложению. Есть льготный. Доходы бюджета от таможни напрямую зависят от объемов налогооблагаемого импорта. На объемы такого импорта, как вы понимаете, таможня не влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства", — пояснили на таможне.

Так, в январе-феврале 2018 года налогооблагаемый импорт составил 7,6 млрд долларов и таможня перечислила в бюджет 1,9 млрд долларов.

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В январе-феврале 2019 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) налогооблагаемый импорт вырос на 370 млн долларов, поэтому и таможня перечислила в бюджет на 300 млн долларов больше.

В январе-феврале 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) налогооблагаемый импорт упал на 210 млн долларов, поэтому таможня перечислила в бюджет на 270 млн долларов меньше.

"Проблема в том, что упал импорт сырьевых товаров (нефтепродукты, уголь, кокс, руда, удобрения), который составляет 43% от объема всего импорта. А почему упал сырьевой импорт? Разберем на примере газа: еще с лета прошлого года мы активно закачивали его в резервы, потому что боялись, что с 1 января 2020 года прекратится его транзит. Далее, из-за рекордно теплой зимы мы меньше потребили газа, а потому потребность в его импорте-растаможивании отпала", — отметили на таможне.

Еще одним важным фактором является курсовая разница. В бюджет-2020 правительство заложило курс доллара на уровне 27 грн. В январе-феврале 2020 года гривня укрепилась до 24,5 грн за доллар.

"Когда стоимость импортируемого товара в долларах осталась такой же, а в гривне она снизилась, так как ее курс укрепился, мы получаем меньше налогов. То есть таможня при таких раскладах меньше собирает: в январе-феврале 2020 года она собрала в гривне меньше (на 12,3%) поступлений 2019 года. Напротив, в долларах — поступления в объеме 1,9 млрд долларов остались практически неизменными (если не учитывать поступления от "евроблях" как единоразового платежа в 2019 году)", — сообщили на таможне.

Напомним, 4 марта 2020 года президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что украинский бизнес продолжает жаловаться на контрабанду, хотя новая таможня обещала вести с ней бескомпромиссную борьбу.