Турция построит в Украине 500 квартир для крымских татар

Украинская и турецкая стороны подписали ряд двусторонних документов в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского, который находился в Турции с рабочим визитом, и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

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В частности, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум подписали Рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины.

"Соглашение заключается для урегулирования правовых аспектов возможности определения механизма сотрудничества с Турцией в строительстве жилья для крымских татар, которые в результате временной оккупации территории АР Крым и города Севастополя были вынуждены покинуть место постоянного проживания, и других категорий украинских граждан", — говорится в сообщении.

Согласно документу, безвозвратная помощь предоставляется правительством Турции путем строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, а также других льготных категорий граждан Украины в общем количестве 500 квартир: в городе Николаев — 200 квартир, в городе Херсон — 200 квартир и в городе Киев — 100 квартир.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу подписали Программу сотрудничества в области физической культуры и спорта между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством молодежи и спорта Турецкой Республики в 2021-2022 годы.

Она призвана систематизировать и активизировать украинско-турецкое взаимодействие в области культуры и спорта, определить совместные мероприятия и приоритетные направления сотрудничества между государствами в 2021-2022 годах.

Ранее сообщалось, что Катар по приглашению Зеленского может принять участие в "Большой стройке" в Украине.