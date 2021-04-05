Экономика 1 час назад

Катар по приглашению Зеленского может принять участие в "Большой стройке" в Украине

Президент призвал катарские компании участвовать в строительстве дорог, мостов и в проектах концессии украинских портов

Фото: пресс-служба президента Украины Фото: пресс-служба президента Украины
Фото: пресс-служба президента Украины

Катарские инвесторы готовы развивать весь спектр взаимовыгодного сотрудничества с Украиной. Об этом сегодня в ходе официального визита в Государство Катар шла речь на встрече президента Украины Владимира Зеленского и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, сообщается на сайте Президента Украины.

Наряду с другими вопросами, поднимавшимися на встрече, было затронуто также участие инвесторов из Катара в реализации президентской программы "Большая стройка", в ходе которой в Украине проходит масштабное восстановление инфраструктуры.

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"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большой стройки" уже в этом году", — сказал Владимир Зеленский.

В частности, президент призвал катарские компании участвовать в строительстве дорог, мостов и в проектах концессии украинских портов.

"Со своей стороны Тамим бин Хамад Аль Тани отметил желание и готовность катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной", — говорится на сайте Президента.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко уже сообщал, что в 2021 году в Украине будет построено и отремонтировано 6500 км дорог и 245 мостов.

 

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