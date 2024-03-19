Канада оголосила про виділення понад $30 млн на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України

Канада виділить понад 40 мільйонів канадських доларів ($30 млн) на чеську ініціативу із закупівлі 800 000 боєприпасів для України.

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Про це під час засідання у форматі "Рамштайн" повідомив канадський міністр оборони Білл Блер.

Зазначається, що фінансування в межах цієї ініціативи дозволить направити в Україну кілька тисяч артилерійських боєприпасів.

Крім того, канадський міністр повідомив, що Канада передасть пакет приладів нічного бачення для допомоги ЗСУ в нічних операціях. Ця допомога на суму близько $5 млн буде отримана від канадської компанії Twenty20 Insight Inc.

Міністр Блер також підтвердив, що Канада офіційно приєдналася до коаліції дронів, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія. Початковий внесок Канади становить понад 800 безпілотників – очікується, що перша партія прибуде до України вже навесні.

Чеська ініціатива закупівлі боєприпасів для України

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн поза межами ЄС була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив президент Чехії Петр Павел.

Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди виділяють €100 млн на снаряди для України. Також про виділення €140 млн на закупівлю снарядів оголосила і Норвегія. Згодом до ініціативи доєдналися Люксембург, Швеція, Португалія і Фінляндія.

8 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що вже зібрано кошти на купівлю 300 тисяч снарядів.

Варто додати, що 19 березня на засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина планує покрити витрати на 180 000 боєприпасів у рамках чеської ініціативи.

Фото: ua.depositphotos.com