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Канада оголосила про виділення понад $30 млн на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України
Канада виділить понад 40 мільйонів канадських доларів ($30 млн) на чеську ініціативу із закупівлі 800 000 боєприпасів для України.
Про це під час засідання у форматі "Рамштайн" повідомив канадський міністр оборони Білл Блер.
Зазначається, що фінансування в межах цієї ініціативи дозволить направити в Україну кілька тисяч артилерійських боєприпасів.
Крім того, канадський міністр повідомив, що Канада передасть пакет приладів нічного бачення для допомоги ЗСУ в нічних операціях. Ця допомога на суму близько $5 млн буде отримана від канадської компанії Twenty20 Insight Inc.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Міністр Блер також підтвердив, що Канада офіційно приєдналася до коаліції дронів, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія. Початковий внесок Канади становить понад 800 безпілотників – очікується, що перша партія прибуде до України вже навесні.
Чеська ініціатива закупівлі боєприпасів для України
Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн поза межами ЄС була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.
"Ми відшукали півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри", - наголосив президент Чехії Петр Павел.
Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.
"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Пізніше стало відомо, що Нідерланди виділяють €100 млн на снаряди для України. Також про виділення €140 млн на закупівлю снарядів оголосила і Норвегія. Згодом до ініціативи доєдналися Люксембург, Швеція, Португалія і Фінляндія.
8 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що вже зібрано кошти на купівлю 300 тисяч снарядів.
Варто додати, що 19 березня на засіданні у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина планує покрити витрати на 180 000 боєприпасів у рамках чеської ініціативи.
Фото: ua.depositphotos.com