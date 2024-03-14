Джонсон пропонує свій варіант допомоги Україні: що він передбачає

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон сказав сенаторам-республіканцям, що надішле їм проєкт про допомогу Україні, але попередив, що він виглядатиме суттєво інакше, ніж попередній, який включав пакет допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат ухвалив минулого місяця.

Про це пише The Hill.

Джонсон сказав, що Палата представників надішле до Сенату пропозицію, надавати допомогу у вигляді кредиту або програми ленд-лізу, щоб "платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати відшкодування".

За його словами, який би варіант не став остаточним, Україна, майже напевно, не отримуватиме техніку на повністю безоплатній основі.

Видання пише, що Джонсон висловив таку позицію, намагався заспокоїти розчарованих сенаторів від Республіканської партії, які запитували його про фінансування для України під час сесії.

Спікер також говорив про включення чогось подібного до законопроєкту, який дозволив би конфіскацію російських суверенних активів і внесення цих доходів до фонду підтримки України.

"На мою думку, це (конфіскація російських активів на суму 300 мільярдів доларів) є чудовою ідеєю. Було б справедливо змусити росіян заплатити за Україну, заплатити Сполученим Штатам і союзникам за озброєння України", – сказав сенатор Джон Корнін, один із 22 сенаторів-республіканців, які проголосували за екстрену допомогу для України минулого місяця.

Допомога США: Україна візьме все, що дадуть

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета фінансової допомоги у вигляді кредиту.

Міністр юстиції зауважив, що Київ однозначно віддав би перевагу безповоротній допомозі, але, швидше за все, погодився б на пропозицію.

"Якщо така дискусія затягне процес надання фінансової допомоги, то давайте відкладемо дискусію в сторону і візьмемо все, що дадуть", - заявив Малюська.

Проте, через затримку допомоги від США Київ почав розглядати альтернативні сценарії фінансування - "план Б" і навіть "план С", пише Financial Timesа посилаючись на голову комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолану Підласу. Вона пояснила, що усі внутрішні ресурси України направляються на фінансування армії, тому держава майже вичерпала свої можливості.

Ленд-ліз для України: що передбачає закон США

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України у травні 2022 року, а набув чинності він у жовтні.

Цей закон дозволяє президенту ухвалювати рішення щодо постачання та оренди оборонної військової техніки Україні, коли це відповідає інтересам національної безпеки США, без довгих бюрократичних процедур.

Україна при цьому не повинна заздалегідь платити за американські поставки техніки та озброєнь, їй надається відстрочка оплати.

Як пояснював політичний аналітик Інституту Катона Джордан Коен у коментарі Defence One, без такого закону Україна могла б також орендувати військову техніку США, але мала б повернути її протягом п’яти років і виплатити відшкодування за все, що було зламано. А закон про ленд-ліз знімає такі обмеження. Крім того, завдяки документу президент США не зобовʼязаний обґрунтовувати Конгресу те, що він хоче передати в оренду Україні.