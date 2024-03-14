"Візьмемо все, що дадуть": Україна може отримати $8,5 млрд від США у якості кредиту

Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета фінансової допомоги у вигляді кредиту.

Про це пише Reuters.

За словами Малюська, у США він отримав "досить оптимістичні" сигнали від американських законодавців щодо ухвалення фінансової допомоги Україні.

"Ми закликаємо залишити осторонь будь-які розбіжності чи політичні суперечки, спрямовані на внутрішні потреби, оскільки ми бачимо, що в обох таборах – і республіканці, і демократи – всі погоджуються, що підтримка має бути надана", – зазначив міністр юстиції.

Він підкреслив, що законодавці США розуміють, що відсутність фінансової допомоги призведе до "катастрофи на полі бою".

Міністр юстиції також висловив сподівання, що допомога з боку США буде ухвалена в найближчому майбутньому. На його думку, це є питанням технічних процедур.

Коментуючи пропозицію надати 8,5 мільярдів доларів із 61 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги, запропонованої Україні, у якості кредиту, Малюська сказав, що остаточне рішення буде за Мінфіном.

Міністр юстиції зауважив, що Київ однозначно віддав би перевагу безповоротній допомозі, але, швидше за все, погодився б на пропозицію.

"Якщо така дискусія затягне процес надання фінансової допомоги, то давайте відкладемо дискусію в сторону і візьмемо все, що дадуть", - заявив Малюська.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

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