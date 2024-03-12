США анонсували військову допомогу Україні на $300 млн

12 березня Сполучені Штати оголосили про надання Україні пакет військової допомоги на загальну суму 300 мільйонів доларів.

Про це розповів на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Перший в 2024-му році пакет від Сполучених Штатів міститиме артилерійські снаряди, зенітні ракети, боєприпаси для HIMARS та інше озброєння.

"Я оголошую екстрений пакет допомоги у сфері безпеки на $300 млн зброї та обладнання для задоволення деяких нагальних потреб України", – завив він.

Видання Politico пише, що пакет включає кілька протипіхотних ракет, старішу версію далекобійних ракет ATACMS, яка долає 100 миль і несе боєголовки, що містять сотні касетних бомб. Також пакет включатиме додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і керованої реактивної системи залпового вогню.

Попередній пакет допомоги від США Україна отримала 28 грудня 2023 року. Його вартість становила 250 млн доларів. Через кілька днів у Пентагоні підтвердили, що передадуть Україна американські бомби GLSDB великої дальності (до 160 км) згідно з домовленостями, які були досягнуті минулого року, однак у Міноборони США не можуть назвати конкретні терміни передачі зброї.

Reuters повідомляє, що фінансування цієї допомоги відбувається за рахунок коштів, які були виділені з бюджету Пентагону.

Нагадаємо, що 7 березня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько $ 200 млн з фінансування Пентагону для надання оперативної допомоги Україні.

У США шукають додаткові можливості для підтримки України

Влада Сполучених Штатів мусить шукати додаткові варіанти, щоб забезпечити подальшу допомогу Україні у протистоянні російській агресії, розповів в інтерв’ю "Голосу Америки" радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

"Чи розглядаємо ми варіанти? Абсолютно. Ми мусимо, враховувати ситуацію на полі бою", - сказав представник адміністрації США.

Він наголосив, що американська сторона завжди працювала над пошуком додаткових можливостей, які можна використати для допомоги Україні.

"Але якими б вони не були, вони не будуть такими, як запит на додаткове фінансування, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Його нічим не можна замінити", - пояснив Кірбі.

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.