У бюджеті на 2025 США запланували для України $482 млн

11 березня Білий дім опублікував бюджетний запит президента США Джо Байдена на 2025 фінансовий рік, в якому закладено 1,5 мільярда доларів на протидію агресії Кремля і, зокрема, 482 мільйони доларів на допомогу Україні.

Про це повідомили в Державному департаменті.

У Білому домі вважають, що ця сума допоможе відновити економіку, зміцнити стійкість і здатність України захищатися від повномасштабного вторгнення Росії, а також забезпечить прогрес у реформах, необхідних для вступу України в ЄС.

Згідно з повідомленням, 482 мільйони планується розподілити наступним чином:

250 мільйонів доларів США на допомогу в економіці та розвитку для підтримки реформ в Україні, громадянського суспільства, верховенства права та чесності виборів. Це також включає програмування для стимулювання економічного зростання, зміцнення енергетичної безпеки, підтримки вступу до ЄС та зміцнення стійкості українського народу шляхом відновлення критично важливих державних послуг по всій країні, особливо у звільнених громадах.

95 мільйонів доларів США на допомогу сектору безпеки для FMF для негайної та середньострокової спроможності допомогти Україні перемогти у війні проти російської агресії.

71 мільйон доларів на програми охорони здоров'я.

66 мільйонів доларів США на інші види допомоги у сфері безпеки, такі як підтримка цивільної безпеки, верховенства права, а також на розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення.

"Ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для Америки та наших союзників і партнерів зростуть", - наголосив Байден.

Як повідомили у Держдепі, інші 999 мільйонів доларів будуть використані у Європі, Євразії та Центральній Азії для протидії зловмисному впливу Кремля та КНР і протидії російській дезінформації шляхом посилення стійкості союзників і партнерів США.

США шукають можливості для підтримки України

Влада Сполучених Штатів мусить шукати додаткові варіанти, щоб забезпечити подальшу допомогу Україні у протистоянні російській агресії, розповів в інтерв’ю "Голосу Америки" радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Проте, за його словами, жоден альтернативний проєкт не здатен буде замінити запит на додаткове фінансування у понад $60 млрд, який Конгрес ніяк не може схвалити.

Окрім цього, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько $ 200 млн з фінансування Пентагону для надання оперативної допомоги Україні.

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

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