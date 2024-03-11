В бюджете на 2025 год США запланировали для Украины $482 млн

11 марта Белый дом опубликовал бюджетный запрос президента США Джо Байдена на 2025 финансовый год, в котором заложено 1,5 миллиарда долларов в противодействие агрессии Кремля и, в частности, 482 миллиона долларов для помощи Украине.

Об этом сообщили в Государственном департаменте.

В Белом доме считают, что эта сумма поможет восстановить экономику, укрепить устойчивость и способность Украины защищаться от полномасштабного вторжения России, а также обеспечит прогресс в реформах, необходимых для вступления Украины в ЕС.

Согласно сообщению, 482 миллиона планируется распределить следующим образом:

250 миллионов долларов США на помощь в экономике и развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и честности выборов. Это также включает в себя программирование для стимулирования экономического роста, укрепления энергетической безопасности, поддержки вступления в ЕС и укрепления устойчивости украинского народа путем восстановления критически важных государственных услуг по всей стране, особенно в освобожденных общинах.

95 миллионов долларов США в помощь сектору безопасности для FMF для немедленной и среднесрочной возможности помочь Украине победить в войне против российской агрессии.

71 миллион долларов на программы здравоохранения.

66 миллионов долларов США на другие виды помощи в сфере безопасности, такие как поддержка гражданской безопасности, верховенства права, а также на разминирование и нераспространение оружия массового поражения.

"Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной, и расходы для Америки и наших союзников и партнеров возрастут", - подчеркнул Байден.

Как сообщили в Госдепе, остальные 999 миллионов долларов будут использованы в Европе, Евразии и Центральной Азии для противодействия злонамеренному влиянию Кремля и КНР и противодействию российской дезинформации путем усиления устойчивости союзников и партнеров США.

США ищут возможности для поддержки Украины

Власти Соединенных Штатов должны искать дополнительные варианты, чтобы обеспечить дальнейшую помощь Украине в противостоянии российской агрессии, рассказал в интервью "Голосу Америки" советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Однако, по его словам, ни один альтернативный проект не способен будет заменить запрос на дополнительное финансирование более чем в $60 млрд, который Конгресс никак не может одобрить.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около $200 млн по финансированию Пентагона для оказания оперативной помощи Украине.

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

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