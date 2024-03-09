Республиканцы в США готовят альтернативный пакет помощи Украине, - NBC News

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей, занимающихся вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на три информированных источника.

Как пишет издание, планы находятся на предварительной стадии и еще далеки от готовности, однако поддерживающие Украину республиканцы планируют взяться за законопроект, как только Конгресс утвердит очередной пакет финансирования правительства 22 марта.

"Дальнейшее ожидание может отложить принятие критически важной помощи для Украины на апрель ввиду запланированных двухнедельных каникул в Конгрессе в конце марта", - сказали два источника.

Глава Палаты представителей по иностранным делам Майк Маккол и сенатор Линдси Грэм отметили, что среди выдвинутых на обсуждение предложений - рассматривать часть невоенной помощи как своего рода кредит. Российские активы, арестованные правительством США из-за санкций, также могут быть использованы в качестве залога для кредитов Украине. Маккол добавил, что этот план также может иметь "щедрую систему погашения" для помощи Украине.

Маккол заявил, что это предложение возложит на Россию, по крайней мере, частичную ответственность за оплату восстановления Украины.

Предоставление кредитов в рамках пакета помощи призвано помочь ослабить опасения консерваторов в Палате представителей, которые критикуют миллиарды долларов помощи США Украине и говорят, что не поддержат подачу дополнительных средств американских налогоплательщиков без долгосрочного плана победы в войне.

Помощь Украине от США задерживается

Напомним, оппозиция республиканцев в Палате представителей угрожает провалить одобрение пакета помощи Украине и Израилю на сумму $95 млрд, который Сенат подавляющим большинством голосов принял 13 февраля.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что в вопросах национальной безопасности намерен отстаивать в первую очередь защиту границы, а не финансовую помощь Украине.

Также двухпартийная группа из восьми законодателей Палаты представителей обнародовала 16 февраля обновленное предложение по финансированию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Вместо обещанных 60 миллиардов, как было ранее, законопроект предусматривает выделение для Украины только $47,7 млрд. Из этой суммы $13,8 млрд будет направлено на подписание Пентагоном контрактов с американскими оборонными компаниями на поставку Киеву нового оружия и оборудования.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около $200 млн по финансированию Пентагона для оказания оперативной помощи Украине.

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