Республіканці в США готують альтернативний пакет допомоги Україні, - NBC News

Спікер Палати представників Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на три поінформовані джерела.

Як пише видання, плани знаходяться на попередній стадії і ще далекі від готовності, однак республіканці, які підтримують Україну, планують взятися за законопроєкт, як тільки Конгрес затвердить черговий пакет фінансування уряду 22 березня.

"Подальше очікування може відкласти ухвалення критично важливої допомоги для України на квітень з огляду на заплановані двотижневі канікули в Конгресі наприкінці березня", - сказали два джерела.

Голова Палати представників із закордонних справ Майк Маккол та сенатор Ліндсі Грем зазначили, що серед висунутих на обговорення пропозицій - розглядати частину невоєнної допомоги як свого роду кредит. Російські активи, арештовані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава для кредитів Україні. Маккол додав, що цей план також може мати "щедру систему погашення" для допомоги Україні.

Маккол заявив, що ця пропозиція покладе на Росію принаймні часткову відповідальність за оплату відновлення України.

Надання кредитів у рамках пакету допомоги покликане допомогти послабити побоювання консерваторів у Палаті представників, які критикують мільярди доларів допомоги США Україні та кажуть, що не підтримають надсилання додаткових коштів американських платників податків без довгострокового плану перемоги у війні.

Допомога Україні від США затримується

Нагадаємо, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму $95 млрд, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

Також двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Замість обіцяних 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України лише $47,7 млрд. З цієї суми $13,8 млрд буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько $200 млн з фінансування Пентагону для надання оперативної допомоги Україні.

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