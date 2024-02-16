У США пропонують альтернативний законопроєкт з меншою допомогою Україні

Двопартійна група з восьми законодавців Палати представників оприлюднила 16 лютого оновлену пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66,3 мільярда доларів, намагаючись розірвати блокаду Палати представників щодо цього питання.

Про це пише Politico.

Цей крок, ініційований Брайаном Фіцпатріком, є зменшеною версією пакету допомоги на 95 мільярдів доларів, прийнятого Сенатом цього тижня.

Дана пропозиція виключає десятки мільярдів доларів гуманітарної та економічної допомоги для України та Гази і залишає військову частину, яка була в законопроекті Сенату.

Повідомляється, що замість 60 мільярдів, як було раніше, законопроект передбачає виділення для України "лише" $47,7 млрд. З цієї суми 13,8 мільярдів буде спрямовано на підписання Пентагоном контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання Києву нової зброї та обладнання.

Ще 13,4 мільярда доларів надійдуть до Пентагону на заміну озброєнь, надісланих в Україну з військових запасів США. Тобто, значна частина грошей де-факто залишаться у Штатах.

Попередній варіант, затверджений Сенатом США передбачає ще кошти на економічну, фінансову, цивільну та ядерну безпеку України на суму 9,654 мільярда доларів.

Видання пише, що двопартійний законопроект також містить положення, спрямовані на посилення безпеки кордону та залучення республіканців, які не схвалять допомогу Україні, якщо там не буде включно фінансування безпеки на кордоні.

Спікер Палати представників пообіцяв "поховати" законопроєкт щодо допомоги Україні

16 лютого Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні. При цьому, опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів.

На початку лютого, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби національної безпеки, в тому числі на підтримку України та Ізраїлю.

Зазначається, що опозиція республіканців у Палаті представників загрожує провалити схвалення пакету допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат переважною більшістю голосів ухвалив 13 лютого, змушуючи прихильників закону про надзвичайну допомогу шукати неортодоксальні способи проштовхнути законопроект.

Президент США Джо Байден спробував посилити тиск на Джонсона, закликаючи його з Білого дому негайно винести законопроєкт на розгляд. Але Джонсон, який сам виступав проти допомоги Україні, наразі не бажає дозволити Палаті представників голосувати щодо того, чи варто надати фінансову підтримку Україні, що свідчить про те, наскільки токсичним стало це питання для нього.

Деякі законодавці заявили, що усунуть Джонсона, якщо він дозволить проголосувати за допомогу Україні без суворих імміграційних заходів на кордоні.

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