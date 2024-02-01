Гроші від США: у Конгресі можуть розділити питання допомоги Україні та посилення кордону

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що програму фінансування національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.

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Про це повідомляє The Hill.

Видання, посилаючись на свої джерела пише про те, що Джонсон сказав трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання подальшої фінансової допомоги Україні можуть окремо винести на голосування.

Таке рішення залежатиме від тексту угоди про посилення кордону з Мексикою, над яким зараз працюють у Сенаті США.

Наразі в США тривають дискусії щодо реформ імміграційної політики, яка включена в законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю Тайваню та захисту кордону.

Натомість речник Джонсона Радж Шах зазначив, що ці коментарі були зроблені "в гіпотетичному контексті".

Своєю чергою, спікер парламенту Естонії Лаурі Гуссар заявив, що спікер Палати представників висловив "готовність" надати допомогу США Україні, зазначивши, що "повинен бути спосіб знайти вирішення проблем".

"Він висловив готовність працювати над вирішенням питання, щоб продовжити допомогу Україні", - сказав Гусар.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у питаннях національної безпеки збирається обстоювати в першу чергу захист кордону, а не фінансову допомогу Україні.

"Ми маємо знати, що Україна не стане наступним Афганістаном. І в багатьох американців є питання, чому це триває без належних відповідей. Але до того, як хоча б почати говорити про Україну, я скажу президенту — кордон, кордон, кордон. Ми маємо розв'язати власні проблеми, перш ніж робити щось ще", — сказав він.

Допомога від США

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі,провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.