Європа без США не впорається з підтримкою України, - Зеленський

Якщо так станеться і в США буде затягування процесів щодо підтримки України — це матиме вплив на об’єднану Європу.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому каналу ARD.

"Європа одна не впорається на тому рівні, на якому Україна отримувала до того підтримку. Ні зброєю, ні фінансово", - підкреслив президент.

За його словами, затримки за допомогою США вже мають вплив на деяких лідерів Євросоюзу.

Як зауважив Зеленський, якщо допомога не буде надана, а Росія просунеться в Україні, в Європі та НАТО може статися розкол, який загрожує "новим поділом світу".

"Тут є послідовні проблеми. Перше – це дефіцит зброї, фінансів в Україні. Друге – втратиться союз між США і Європою. Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, це сигнал від США щодо того, що Європа залишиться наодинці серед країн НАТО, хто протистоятиме РФ", – наголосив президент України.

Крім того, на думку Зеленського, так само посиплеться і санкційна політика європейських країн щодо Росії, адже на неї впливає підтримка Штатів.

"Я вважаю, що загалом це називається перерозподіл світу", - заявив президент.

Німецька журналістка запитала, якщо США справді зменшать або відмовляться від допомоги Україні, чи хотів би президент, щоб лідерство у підтримці його країни взяла на себе Німеччина. Зеленський відповів: "Я б дуже цього хотів".

За його словами, Німеччина справді може це зробити - консолідувати Європейський Союз.

"Багато країн мають серйозні економічні відносини та економічні залежності від рішень Німеччини через її потужну європейську економіку. Але я все одно вважаю, що це дуже велика загроза, адже це недобрий сигнал. Пасивність Сполучених Штатів або непідтримка - це неправильно для всіх", - зазначив Зеленський.

Він додав, що треба вірити в українців та в Україну.

"Вірити в мир. І геополітично, і фінансово можна зупинити Росію. Не допустити зруйнування України, знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни", - переконаний Зеленський.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна продовжить отримувати фінансову допомогу від партнерів і сподівається, що Сполучені Штати Америки виконають всі домовленості. Також Україна не втрачає надію отримати і обіцяні 50 млрд від Європейського Союзу.

Допомога від США

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі,провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

Проблемна допомога від ЄС

Фінансування для України в розмірі 50 млрд євро обговорювалося в Європейському Союзі протягом кількох місяців. Передбачалося, що ці кошти виділять на 2024-2027 роки. В перерахунку на один рік ця підтримка була б меншою, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС виділяв на 2023-й.

Для того, щоб Угорщина не блокувала гроші для України, Європейська комісія вирішила надати їй 10 млрд євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу.

Однак під час голосування за допомогу, яке вимагало б збільшення бюджету ЄС і потребувало одностайності серед усіх лідерів блоку, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував відповідне рішення.

Пізніше Угорщина заявила про можливість зняття її вето на 50 млрд євро допомоги Україні, якщо фінансування переглядатиметься щороку.