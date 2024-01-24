Без фінансування буде неможливо допомогти Україні навіть з ремонтом вже наданого озброєння, - Пентагон

Пентагон повідомив, що відсутність фінансування впливає не лише на можливість США надсилати озброєння Україні, а й на можливість надання допомоги у відновленні вже переданої зброї.

Про це на брифінгу заявив речник американського оборонного відомства Патрик Райдер, передає Європейська правда.

За його словами, внаслідок відсутності необхідного фінансування Пентагон не може виділяти зброю з власних резервів. Це ускладнює здатність задовольняти найважливіші потреби України на полі бою, включаючи такі засоби як артилерійські снаряди, протитанкові засоби та ракети ППО.

Райдер підкреслив, що без додаткового фінансування США не зможуть надавати системи і обладнання для задоволення середньострокових і довгострокових потреб і допомагати Україні підтримувати в робочому стані системи, які вона вже отримала раніше.

Разом з тим, речник Пентагону додав, що Пентагон продовжить співпрацю з Конгресом США і закликатиме якнайшвидше ухвалити рішення про додаткове фінансування.

Допомога Україні від США

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про $106 млрд. Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити $61,4 млрд. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Однак цей законопроєкт провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

Зауважимо, оборонна частина бюджету США вже була підписана Байденом у грудні 2023 року в законі про оборонні витрати — вона містить $300 млн для України.

У січні 2024 року Байден провів конфіденційну зустріч із лідерами Конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі. Очікується, що законодавці розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеку кордонів вже цього тижня.

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