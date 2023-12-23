Байден підписав оборонний бюджет: Україна отримає 300 млн доларів

22 грудня президент США Джо Байден, підписав Закон про національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік, який передбачає рекордні 886 мільярдів на оборонні потреби США у 2024-му фіскальному році. При цьому, для допомоги Україні передбачається виділити 300 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

"Закон надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії, необхідної для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію. Я також дякую Конгресу за розширення розділу VII Закону про спостереження за іноземною розвідкою", - повідомив Байден, але додав, що деякі погоження цього закону викликають занепокоєння.

Законопроект продовжує Ініціативу сприяння безпеці України, дозволяючи виділити 300 мільйонів доларів на програму допомоги у фінансовому році, який закінчується 30 вересня 2024 року.

Згідно з повідомленням, закон, що складається з майже 3100 сторінок, передбачав підвищення зарплати військовослужбовцям на 5,2% і збільшив загальний бюджет національної безпеки приблизно на 3% до 886 мільярдів доларів. Він також перераховує певні китайські компанії з виробництва акумуляторів, які, за його словами, не мають права на закупівлі Міністерства оборони.

Нагадаємо, Палата представників США підтримала законопроєкт про оборонну політику, який передбачає рекордні 886 млрд доларів щорічних військових витрат і санкціонує такі заходи, як допомога Україні та протидія Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, ще 14 грудня.

Однак ця цифра у 300 млн є каплею в морі порівняно з 61 мільярдом доларів, які Байден просив схвалити у Конгресу для допомоги Києву в боротьбі з російським вторгненням, яке почалося в лютому 2022 року. Республіканці відмовилися схвалити допомогу Україні без згоди демократів на значне посилення імміграційного законодавства.