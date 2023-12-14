Конгрес США схвалив оборонний бюджет: для України передбачено 300 млн доларів

Палата представників США підтримала законопроєкт про оборонну політику, який передбачає рекордні 886 млрд доларів щорічних військових витрат і санкціонує такі заходи, як допомога Україні та протидія Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що документ набрав 310 голосів "за" та 118 "проти". Таким чином, він отримав більшість у дві третини голосів, яка була необхідна для ухвалення проєкту та направлення його на підписання президентом США Джо Байденом.

Сенат також підтримав законопроєкт сильною двопартійною більшістю – 87 "за" й 13 "проти".

Документ продовжує Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) до кінця 2026 року, дозволяючи виділити 300 млн доларів на програму в фінансовому році, який закінчується 30 вересня 2024 року, і в наступному.

Однак це число є крихітним порівняно з 61 млрд доларів допомоги Україні, про які Байден попросив Конгрес раніше.

Допомога Україні: запит Байдена

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

На тлі скептичного ставлення частини республканкців до нового фінансування України Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для Києва.

Ще до цього рішення координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою тільки Ізраїлю.

А пізніше Палата підтримала законопроєкт про продовження тимчасового фінансування уряду до 19 січня, яке не передбачає коштів ні для України, ні для Ізраїлю.

Кілька днів тому в Сенаті було представлено законопроєкт від демократів, яким пропонується ухвалити пакет із нацбезпеки на близько 110 млрд доларів. Із них понад 15 млрд доларів можуть виділити на підтримку України, 43,6 млрд доларів – на заходи, спрямовані на збільшення потужностей США з виробництва зброї та боєприпасів.

Республіканці ж хочуть побачити в документі більш рішучі заходи з посилення безпеки кордону США. На тлі цього Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт, але в подальшому може відбутися нове.

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