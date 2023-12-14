Допомога Україні: у Білому домі відреагували на відмову продовжити роботу Конгресу США на тиждень

Білий дім розкритикував рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона не продовжувати на тиждень роботу обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Як ви чули від президента Байдена американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу 14 грудня без узгодження питань кордону, без фінансування для Ізраїлю та України", - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона додала, що це заохочує потенційних агресорів на глобальному рівні.

"Світ спостерігає за діями республіканців у Конгресі. Москва, Пекін і Тегеран – усі вони дивляться. Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу",- наголосила Жан-П’єр.

Зауважимо, Палата представників та Сенат припиняють роботу 14 грудня через різдвяні канікули.

Байден працює над тим, щоб Конгрес виділив фінансування для України

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що президент США Джо Байден особисто працює над тим, щоб Конгрес виділив додаткове фінансування для України.

"Президент дуже багато працює. Вся команда докладає важких зусиль", - сказав Кірбі.

Він також додав, що президент США особисто спонукає законодавців діяти в цьому питанні і готовий йти на компроміси, щоб просунутися вперед у переговорах.

Схвалення допомоги Україні до Різдва – неможливе

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі,провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл вважає, що Конгрес, ймовірно, не підтримає додатковий фінансовий пакет для України до Різдва, навіть якщо обидві політичні партії досягнуть згоди щодо цього в найближчі дні.

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